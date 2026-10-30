Estudiantes ganaron siete medallas en Olimpíada Internacional de Matemática: "Esto es un trabajo grupal"

Estudiantes de Entre Ríos obtuvieron siete medallas en las Olimpíadas Internacionales de Matemática que se desarrollaron en Tanti, Córdoba. La delegación regresó a la provincia y recibió un reconocimiento de autoridades del Consejo General de Educación (CGE), que destacaron el esfuerzo y los resultados alcanzados por los participantes.

La competencia reunió a representantes de seis provincias argentinas y también contó con la participación de estudiantes de Perú. Los entrerrianos llegaron desde establecimientos educativos de los departamentos Paraná, Gualeguaychú, Villaguay y La Paz, con representantes de seis escuelas públicas y privadas.

Entre los resultados destacados se encontraron las medallas de oro, plata y bronce, además de las distinciones obtenidas por los demás integrantes de la delegación.

Una medalla de oro para Entre Ríos

Uno de los protagonistas del certamen fue Antonio Méndez Zapata, estudiante de primer año de la escuela Miguel de Cervantes Saavedra, quien obtuvo el primer puesto de oro en su nivel.

"Para Entre Ríos es la primera vez compitiendo en esta competencia y la experiencia fue muy acogedora. El hotel sede de la competencia fue muy bueno. El examen y la prueba fueron como la hemos estudiado con nuestra profesora Macarena", expresó.

El joven explicó que la competencia estaba organizada en nueve niveles, identificados con distintas categorías. Él participó en el nivel B1, mientras que sus compañeros compitieron en otros, desde B1 hasta C1.

Sobre el sistema de evaluación, detalló: "Se participaba por puntajes, eran 11 puntos por actividad, eran tres actividades y de esa manera realizaban los premios".

También contó que comenzó a prepararse después de las vacaciones de invierno y destacó el acompañamiento de su familia y de su profesora.

"Estoy muy contento. A mi familia, que está muy orgullosa del premio, a mi profesora Macarena, que me brindó estos conocimientos. No quiero destacar solo mi puntaje, sino también lo de mis compañeros, porque esto es un trabajo grupal", sostuvo.

Medallas de plata y bronce

Otro de los estudiantes reconocidos fue Benicio Rider, de la escuela Miguel de Cervantes Saavedra, quien obtuvo una medalla de bronce. El joven relató que la prueba se realizó el miércoles y que tuvo dos horas y media para resolver tres problemas matemáticos.

"Cuando salí no estaba muy feliz con mi resultado porque no pude hacer los tres problemas. El tercero no me salió, no llegué en el tiempo, pero hice el primero y el segundo, que me fue bastante bien", contó.

Por su parte, Tomás Bartoli Treguese, quien consiguió una medalla de plata, valoró el acompañamiento que recibió durante su preparación.

"Quiero felicitar a mi familia porque fue toda la parte que hizo un esfuerzo gigante para que yo esté acá, a mi profesor y no me quiero quitar un mérito propio por haber estudiado y haberle metido y llegar hasta acá", manifestó.

La experiencia también fue destacada por Enrique, otro de los participantes de la escuela Miguel de Cervantes Saavedra, quien resaltó la posibilidad de compartir la competencia con jóvenes de distintos lugares.

"Podés relacionarte con otros estudiantes de distintas localidades y disfrutar de las matemáticas", afirmó.

Una delegación integrada por seis escuelas

Paulina Constantín, estudiante de cuarto año del Colegio N° 6 Estación Jubileo, también formó parte de la delegación entrerriana. La joven valoró la posibilidad de participar por primera vez de este tipo de encuentros.

"Estoy recontenta. La verdad que la primera vez que tenemos relación tanto con las olimpiadas como con ATACALAR, con todo esto es muy nuevo para nosotras, pero estamos más que contentas. Fue muy lindo", expresó.

La coordinadora de la delegación, Erika, explicó que los estudiantes llegaron a la instancia internacional después de superar una selección provincial.

"Tuvieron una instancia provincial previa y de allí se eligieron de cada uno de los años, primer año, segundo, tercero, hasta sexto, tres estudiantes, que formaron la delegación que luego nos representó en Córdoba", explicó.

La competencia también estaba prevista junto a representantes de Chile, aunque finalmente no pudieron asistir por cuestiones climáticas.

El reconocimiento del Consejo General de Educación

Durante la recepción en Paraná, Judith Trembecki, referente de la Dirección de Educación Privada del Consejo General de Educación, destacó el trabajo de los docentes y el desempeño de los estudiantes.

"Queríamos estar para recibir tanto a las profesoras que lo organizaron, las evaluadoras que estuvieron trabajando, que acompañaron a cada uno de los estudiantes", señaló.

También remarcó que la delegación contó con representantes de diferentes localidades y que algunos participantes de Gualeguaychú no pudieron permanecer en el acto por cuestiones relacionadas con los horarios de transporte.

"Vale la pena destacarlos, felicitarlos y a todos los participantes, porque lo que queríamos era recibirlos como se merecen, como campeones todos, por haber ido, por estar", expresó.

Finalmente, destacó la importancia de promover el aprendizaje de la matemática en las escuelas y el acompañamiento institucional a este tipo de iniciativas.

"Para nosotros es fundamental también en el marco del compromiso y el esfuerzo que estamos haciendo por la matemática en todas las jurisdicciones del país, un compromiso federal y, particularmente en Entre Ríos, la iniciativa que tuvo el CGE de acompañar también a estos estudiantes", concluyó.