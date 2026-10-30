Turismo rural en Entre Ríos: relevaron 153 establecimientos para sumar a la oferta turística

El turismo rural en Entre Ríos sumó un relevamiento de 153 emprendimientos distribuidos en las diez microrregiones de la provincia. Incluye almacenes de campo, establecimientos productivos y alojamientos rurales, con el objetivo de impulsar nuevas experiencias para los visitantes.
El turismo rural en Entre Ríos avanzó con un relevamiento de 153 establecimientos que vinculan la producción agropecuaria, las tradiciones del campo y las experiencias turísticas. El trabajo, desarrollado por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), permitió identificar emprendimientos distribuidos en las diez microrregiones turísticas de la provincia.
El registro incluyó 55 almacenes de campo, 50 establecimientos rurales productivos y 48 alojamientos rurales. La iniciativa buscó conocer las características de cada propuesta y establecer las bases para incorporarlas progresivamente a los circuitos turísticos provinciales.
El relevamiento formó parte de una convocatoria nacional destinada a identificar emprendimientos de agroturismo y analizar sus posibilidades de desarrollo. La información reunida permitió reconocer actividades que combinan la producción local con servicios destinados a visitantes.
Almacenes de campo, granjas y alojamientos rurales
Entre las propuestas identificadas se encontraron antiguos almacenes y pulperías que conservaron elementos característicos de los pueblos rurales entrerrianos, además de establecimientos vinculados con la producción agropecuaria y regional.
También se relevaron granjas, chacras y emprendimientos que ofrecen alojamiento en entornos naturales. Estas alternativas permiten a los turistas conocer procesos productivos, degustar gastronomía regional y acercarse a las costumbres del campo.
Desde el organismo provincial destacaron que la diversidad de establecimientos refleja distintas maneras de vincular la actividad económica rural con el turismo, mediante experiencias relacionadas con la identidad y las tradiciones de cada territorio.
Buscan ampliar los circuitos turísticos de la provincia
La incorporación de estos emprendimientos a la oferta turística permitirá sumar alternativas para recorrer Entre Ríos, especialmente en localidades pequeñas y parajes rurales que cuentan con propuestas vinculadas con la producción y la vida de campo.
Además, el contacto directo entre productores y visitantes representa una oportunidad para diversificar los ingresos familiares, generar empleo y agregar valor a las actividades productivas mediante nuevos servicios.
El desarrollo de estas experiencias también apunta a fortalecer las economías locales y ampliar las posibilidades de participación de establecimientos que tradicionalmente estuvieron dedicados a tareas agropecuarias.
Cómo se realizó el relevamiento provincial
El trabajo surgió de una iniciativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con la participación del Emturer y la Coordinación de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Entre Ríos.
Ambos organismos provinciales colaboraron en la identificación de los establecimientos y en la recopilación de información sobre las actividades, los servicios y las características de cada emprendimiento.
Con los datos obtenidos, el Emturer comenzó a organizar la oferta de turismo rural productivo para facilitar su reconocimiento e integración a la propuesta turística entrerriana.
La tarea continuará mediante la articulación con los emprendimientos y las iniciativas productivas de cada microrregión, con el propósito de fortalecer una modalidad que combina turismo, producción y tradiciones rurales.