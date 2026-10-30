Viajó a España para conocer a su sobrino y murió en el choque de trenes: quién era la argentina Ana Martina Conte Grand

Quién era la argentina que murió en el choque de trenes en España

La argentina que murió en el choque de trenes en España fue identificada como Ana Martina Conte Grand, una sanjuanina de 32 años que había viajado al país europeo para reencontrarse con su familia y conocer a su sobrino, de apenas cuatro meses. La visita, que tenía un motivo especial, terminó en tragedia cuando la formación en la que se trasladaba colisionó con otro tren en la provincia de Toledo.

La mujer viajaba junto a su hermano mayor, Jeremías Conte Grand, en el vagón 7 de una de las formaciones involucradas en el accidente. Según informó el medio sanjuanino 0264 Noticias, ambos se encontraban en el tren al momento del impacto. Ana Martina falleció como consecuencia del siniestro, mientras que su hermano sobrevivió y fue trasladado a un hospital de Toledo.

El viaje había sido organizado para visitar a Jeremías, quien había sido padre hacía cuatro meses. Ana Martina había llegado a España acompañada por sus padres con el propósito de conocer al nuevo integrante de la familia. También tenía un hermano mellizo, Lisandro.

Quién era Ana Martina Conte Grand

Ana Martina era licenciada en Podología, título que había obtenido en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Antes de instalarse en Europa, había desarrollado su actividad profesional en San Juan, donde compartía la profesión con integrantes de su familia.

(0264 Noticias)

De acuerdo explicaron allegados a 0264 Noticias, la mujer se encontraba realizando un viaje por distintos lugares de Europa antes de llegar a España. Su hermano mayor, Jeremías, también se dedicaba a la podología. Ambos habían trabajado juntos en un consultorio y compartían su actividad profesional.

La noticia de su fallecimiento generó conmoción entre familiares, amigos y allegados, que comenzaron a expresar su dolor en las redes sociales. Una amiga la recordó con un mensaje cargado de afecto: "¡Te amo con la vida Martina! Siempre fuiste luz, fuiste una persona maravillosa, mi amiga de mi alma".

Cómo sigue la situación de su hermano

En tanto, Jeremías permanece internado en un centro de salud de Toledo. Según supo 0264 Noticias, el hombre se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente, aunque continuará bajo observación médica.

El accidente ferroviario ocurrió en la provincia de Toledo y dejó decenas de víctimas fatales y más de un centenar de heridos, según los reportes difundidos tras el siniestro. Las autoridades españolas avanzan con las actuaciones para esclarecer las circunstancias de la colisión.