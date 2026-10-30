Una estafa virtual dejó a un municipio de La Pampa sin dinero para pagar los salarios

Una estafa virtual contra un municipio de La Pampa obligó a postergar el pago de los salarios de sus empleados. La intendenta de Santa Isabel, María Elizabet Cabral, confirmó que se realizaron dos transferencias no autorizadas desde la cuenta destinada a los haberes.

El faltante fue descubierto el lunes, cuando personal de Tesorería ingresó al sistema de banca electrónica Pampa Digital, del Banco de La Pampa. Las operaciones habían enviado fondos municipales a cuentas de terceros.

Los trabajadores debían cobrar este viernes 30 de octubre, pero la acreditación pasó para la próxima semana. Ante la falta de recursos para cumplir con el pago, el gobierno provincial dispuso asistencia financiera.

Cómo se detectó la maniobra

Según la denuncia, la responsable de Tesorería encontró un mensaje que indicaba que el sistema estaba en proceso de actualización. Luego se le solicitó el token de seguridad y, después de ingresarlo, la sesión se cerró abruptamente.

Cuando intentó acceder nuevamente, advirtió el faltante de dinero y las dos transferencias. La intendenta y la tesorera concurrieron a la sucursal local del banco, donde confirmaron que los movimientos se habían efectuado hacia cuentas de terceros.

Tras esa verificación, se procedió al bloqueo de las cuentas involucradas y se presentó la denuncia. Cabral señaló que espera una respuesta de la entidad bancaria sobre las operaciones y las circunstancias en que ocurrieron.

La investigación y la comunicación a los empleados

La denuncia por la estafa al municipio de La Pampa fue radicada en la Comisaría de Santa Isabel, dependiente de la Unidad Regional IV. También se esperaba la intervención de especialistas del área de Ciberdelitos de la Policía provincial.

Cabral mantuvo una reunión con el personal para explicar lo sucedido y comunicar la postergación de los haberes. El auxilio dispuesto por el gobierno de Sergio Ziliotto permitirá afrontar el pago durante la próxima semana.

Santa Isabel, ubicada en el oeste provincial, a unos 300 kilómetros de Santa Rosa, tiene menos de 3.000 habitantes. Este municipio de La Pampa había atravesado otro conflicto salarial antes de la destitución del exintendente Guillermo Farana en junio, en un proceso que incluyó acusaciones por presuntas irregularidades administrativas y financieras.