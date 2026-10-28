ENERSA advirtió sobre estafas con falsos cambios de medidores para robar cuentas de WhatsApp

ENERSA advirtió sobre una modalidad de estafa en Paraná en la que delincuentes se hacen pasar por empleados de la distribuidora eléctrica para robar cuentas de WhatsApp. Los estafadores llaman a los usuarios con el pretexto de coordinar un supuesto cambio de medidor y, durante la conversación, solicitan un código de verificación que llega al teléfono celular de la persona contactada.

Según explicó la empresa, el objetivo de la maniobra es obtener ese código para acceder a la cuenta de mensajería de la víctima. Una vez que consiguen ingresar, los delincuentes pueden utilizar su identidad para comunicarse con familiares, amigos y otros contactos, a quienes les solicitan transferencias de dinero.

Ante la difusión de esta modalidad de fraude, la distribuidora eléctrica provincial difundió una serie de recomendaciones para evitar que los usuarios resulten perjudicados. ENERSA aclaró que ningún procedimiento de cambio de medidor requiere compartir códigos de verificación de WhatsApp, por lo que cualquier solicitud de este tipo debe considerarse sospechosa.

Cómo funciona la estafa del falso cambio de medidor

La maniobra comienza con una llamada telefónica en la que una persona asegura comunicarse en representación de ENERSA. El supuesto empleado informa que necesita coordinar una visita al domicilio para realizar el reemplazo del medidor eléctrico.

Durante la conversación, el estafador solicita al usuario que le informe un código de verificación recibido por WhatsApp. Sin embargo, ese número no tiene relación con el suministro eléctrico ni con la realización de trabajos técnicos en el domicilio.

En realidad, el código corresponde a un mecanismo de seguridad de la aplicación de mensajería. Si la víctima lo comparte, puede facilitar que un tercero registre su número en otro dispositivo y tome el control de su cuenta.

Una vez que acceden a WhatsApp, los delincuentes pueden hacerse pasar por la persona afectada y enviar mensajes a sus contactos para solicitar dinero. El engaño se apoya en la confianza que familiares y conocidos depositan en los mensajes recibidos desde una cuenta que reconocen.

Las recomendaciones de ENERSA para evitar estafas

Desde la empresa provincial remarcaron que los usuarios deben mantener la precaución ante cualquier comunicación inesperada relacionada con cambios de medidores o gestiones del servicio eléctrico.

Entre las principales medidas de prevención, ENERSA recomendó:

-No compartir códigos de verificación de WhatsApp ni contraseñas, aunque quien los solicite asegure pertenecer a la empresa.

-Cortar la comunicación ante un pedido sospechoso y consultar directamente al Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI), al 0800 777 0080.

-No utilizar números telefónicos ni enlaces proporcionados por el supuesto empleado, sino buscar los canales oficiales de manera independiente.

-Desconfiar de las llamadas aunque el interlocutor conozca el nombre, domicilio u otros datos personales, ya que esa información no demuestra que trabaje para ENERSA.

-Verificar cualquier pedido inesperado de dinero recibido por WhatsApp mediante una llamada telefónica u otro medio de contacto antes de realizar una transferencia.

La distribuidora insistió en que el conocimiento de datos personales no constituye una prueba de identidad. Por ese motivo, recomendó confirmar cualquier gestión a través de sus canales oficiales antes de proporcionar información.

Qué hacer si compartiste el código de WhatsApp

ENERSA también difundió indicaciones para quienes hayan entregado un código de verificación durante una comunicación sospechosa y teman que su cuenta haya sido comprometida.

La primera recomendación es avisar inmediatamente a familiares, amigos y otros contactos por un medio alternativo, para advertirles que no respondan a eventuales solicitudes de dinero enviadas desde la cuenta afectada.

Además, se aconseja seguir las instrucciones del Centro de Ayuda oficial de WhatsApp para intentar recuperar el acceso a la cuenta y evitar que terceros continúen utilizándola.

La empresa también indicó que corresponde realizar la denuncia ante la Policía o la Fiscalía, aportando la información disponible sobre la comunicación recibida y las circunstancias del engaño.

Si la víctima o alguno de sus contactos realizó una transferencia de dinero, deberá comunicarse cuanto antes con el banco o la billetera virtual utilizada para informar lo ocurrido y consultar las medidas disponibles.

Cuáles son los canales oficiales de ENERSA

Ante dudas sobre comunicaciones relacionadas con el servicio eléctrico, cambios de medidores o cualquier otra gestión, ENERSA recordó que los usuarios pueden consultar directamente a través de sus medios oficiales.

El principal canal telefónico es el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI), 0800 777 0080, donde pueden realizar consultas y verificar la información recibida.

También se encuentran disponibles las redes sociales oficiales de la empresa, identificadas como EnersaArg, y su sitio web: www.enersa.com.ar.

La distribuidora reiteró que nunca es necesario entregar un código de WhatsApp para coordinar un cambio de medidor y recomendó interrumpir cualquier comunicación en la que se solicite esa información.