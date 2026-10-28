Confirmaron los precios de las entradas para la final de Boca y Atlético Mineiro

Conmebol puso en marcha el esquema de venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro. El partido se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

La comercialización comenzará este miércoles 28 de octubre, a las 14 de la Argentina, con una etapa exclusiva para ciudadanos colombianos residentes en ese país. La apertura general está prevista para el viernes 30, en el mismo horario.

La compra se realizará íntegramente mediante la plataforma oficial de Conmebol. El operativo contempla distintas etapas según la nacionalidad y residencia de los compradores, además de sectores reservados para las parcialidades de ambos clubes.

Cómo será la primera etapa de venta

La ventana inicial permitirá adquirir entradas de Categoría 2, correspondientes a la tribuna Oriental. Los compradores deberán acreditar su identidad con documentación colombiana.

Cada usuario podrá comprar hasta cuatro entradas. También se permitirá transferirlas una sola vez a otro ciudadano colombiano, de acuerdo con las condiciones anunciadas.

Esta instancia preferencial se extenderá hasta el viernes 30 de octubre. A partir de ese día, desde las 14 de la Argentina, podrán comprar personas de cualquier nacionalidad, con acceso a la Categoría 1 y a los remanentes de la Categoría 2.

Cuándo podrán comprar los hinchas de Boca

Las entradas de Categoría 3 estarán destinadas a los simpatizantes de Boca y Atlético Mineiro. Esas ubicaciones corresponden a las cabeceras Norte y Sur del estadio.

Según la información difundida, la venta para la parcialidad argentina comenzará el martes 3 de noviembre mediante la plataforma del certamen. Todavía restan precisarse los cupos asignados y el mecanismo de adjudicación.

🎫 ¡Comienza la venta de entradas para la Final de la CONMEBOL #Sudamericana! 🔗 Etapa exclusiva para el público colombiano a partir del 28/10. Más información: https://t.co/8omC5iWgnV 🔜 @Atletico vs. @BocaJrsOficial en Barranquilla https://t.co/w2GzuJYl87 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 27, 2026

Conmebol y las dirigencias de los finalistas continúan coordinando las condiciones para esos sectores. La disponibilidad de entradas para cada club deberá ajustarse a las pautas que se comuniquen para esa etapa.

Los precios y las ubicaciones en Barranquilla

La Categoría 1 tendrá un valor de 250 dólares y estará ubicada en la platea Occidental, detrás de los bancos de suplentes. Las entradas de Categoría 2, en la tribuna Oriental, costarán 180 dólares, mientras que las cabeceras de Categoría 3 tendrán un precio de 90 dólares.

La definición será la primera final a partido único de la Copa Sudamericana disputada en Colombia. Barranquilla ya había recibido el encuentro de ida de la final de 2018 entre Junior y Athletico Paranaense, cuando el título todavía se resolvía en dos partidos.

Boca buscará su tercer título en esta competencia, después de las conquistas de 2004 y 2005. El equipo argentino consiguió su clasificación a la final tras vencer a Vasco da Gama en la serie de semifinales.