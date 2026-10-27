Paraná tendrá una nueva competencia de ciclismo este domingo y esperan superar los 122 participantes

La competencia de ciclismo en Paraná organizada por el Club Argentinos Juniors tendrá una nueva edición este domingo 1 de noviembre en el circuito Arnoldo Sabino Pucheta, ubicado detrás del Parque Industrial. Será la tercera carrera impulsada por la institución durante el último trimestre y sus organizadores esperan superar los 112 participantes registrados en el encuentro anterior.

Óscar Romero, presidente del club, Danilo Raúl Monzón, delegado del área de cliclismo de la insitución, visitaron el programa GPS de Elonce para brindar detalles de la competencia y compartir los proyectos deportivos y de infraestructura que llevan adelante.

“Tenemos todo en marcha. Están todas las cartas jugadas y la invitación se difundió por todos lados. Esperemos que el tiempo nos acompañe”, expresó Monzón, al reconocer que los pronósticos de lluvia generan incertidumbre sobre la realización del evento.

Una competencia que crece en convocatoria

El encuentro contará con distintas categorías para facilitar la participación de ciclistas con diferentes niveles de experiencia. Habrá competencias de mountain bike (MTB) para damas y varones, promocionales, debutantes y categorías D, E, C, B, A, Elite, Sub 23 y Junior.

Monzón destacó el crecimiento que experimentaron las carreras organizadas durante los últimos meses. “En la primera tuvimos 76 participantes, en la segunda 112 y ahora esperamos un numerito más grande”, señaló.

Las ediciones anteriores se realizaron el 30 de agosto y el 4 de octubre. En ambas oportunidades, la convocatoria permitió reunir a deportistas locales y de otras provincias, consolidando una propuesta que busca ganar continuidad dentro del calendario ciclístico regional.

“En la carrera pasada estuvieron ciclistas de Córdoba, Goya, Rafaela, Gualeguay, La Paz y de toda la zona. Esa gente está nuevamente invitada”, comentó el organizador.

Inscripciones y posibles cambios por el clima

Las preinscripciones para mountain bike, promocionales y debutantes estarán habilitadas hasta el jueves 29 de octubre, según explicó Monzón. En tanto, los competidores que cuentan con licencia podrán anotarse el mismo día de la carrera.

La realización del encuentro dependerá de las condiciones meteorológicas. En caso de suspensión, los organizadores evalúan trasladar la competencia al 22 o 29 de noviembre.

“A partir del 4 vienen los campeonatos argentinos que se van a realizar en Rafaela, los de Elite y los de Máster. De esa fecha hasta el 15 no se puede hacer otra competencia”, explicó Monzón.

El delegado también destacó la importancia del circuito Pucheta para los entrenamientos. “Gracias a Dios tenemos ese complejo y podemos ir a pedalear ahí. También utilizamos prácticamente todos los días la ruta que va hacia Villa Fontana y Etchevehere”, indicó.

Argentinos Juniors proyecta una carrera de ruta para febrero

Además de la competencia del domingo, el club comenzó a planificar una carrera de ciclismo de ruta para febrero de 2027, retomando una experiencia desarrollada hace dos años.

“Estamos viendo la fecha para organizar la carrera de ruta, como hicimos hace dos años. Las fechas previstas serían el 7 o el 14 de febrero”, adelantó Romero.

El recorrido proyectado partiría desde la sede de Argentinos Juniors y se extendería hasta aproximadamente dos kilómetros antes de Villa Fontana, donde existen dársenas que permitirían realizar el retorno.

El presidente remarcó que una competencia de esas características necesitará acompañamiento institucional. “Ahí necesitamos el apoyo tanto de Provincia como del municipio para realizar semejante evento, porque vienen ciclistas de Elite y de otras categorías”, sostuvo.

“Pasamos este evento y ya entramos a trabajar para lo que viene en febrero, con todas las gestiones que conlleva organizar esa carrera”, agregó.

Avanzan las obras del playón deportivo

Durante la entrevista, Romero también repasó los trabajos de infraestructura que se desarrollan en el club, particularmente el cerramiento del playón deportivo.

“Venimos avanzando a paso firme. Ya se colocó el 70% de las chapas, se hizo la plataforma de hormigón que faltaba y tenemos estructura para seguir colocando”, detalló.

Para financiar la continuidad de las tareas, la institución lanzó un bono contribución de $30.000, que otorga dos números para participar de los sorteos. El objetivo es comercializar 500 números.

Los premios previstos son de $1.500.000 para el primero, $700.000 para el segundo y $400.000 para el tercero y el cuarto.

“Lo único que pedimos es la colaboración con la venta del bono para seguir pagando la mano de obra”, manifestó Romero. Además, agradeció a quienes acompañan el proyecto y explicó que los deportistas del club también participan de la comercialización.

Nuevas disciplinas y fortalecimiento del fútbol

El crecimiento institucional no se limita a la infraestructura. Romero confirmó que trabajan para fortalecer el fútbol y ampliar las actividades deportivas disponibles.

“El club nunca dejó de tener fútbol. Estamos reconduciendo esa parte y ahora tenemos una coordinación deportiva. La idea es sumar más disciplinas a la institución”, explicó.

Entre las novedades, destacó la conformación de un equipo de primera división de vóley para el próximo año y las gestiones necesarias para que pueda disputar encuentros como local.

También resaltó el crecimiento del patín, cuyos representantes participaron durante este año en competencias realizadas en distintos puntos del país.

Por otra parte, invitó a personas interesadas en desarrollar un proyecto de hockey infantil a acercarse a la institución. “Están abiertas las puertas para quien quiera iniciar hockey con los más chicos”, afirmó.

Finalmente, Monzón agradeció a quienes colaboran con la organización de las competencias. “Detrás de mi persona hay un montón de gente que me ayuda. También hay muchas publicidades que permiten ir pagando las cosas, porque todo lleva gastos. Para todos ellos es el agradecimiento”, concluyó.