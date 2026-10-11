Scaloni completó un exigente recorrido de 129 kilómetros en el Gran Fondo Argentina: cuánto tardó

Lionel Scaloni completó los 129 kilómetros del Gran Fondo Argentina, una competencia de ciclismo amateur que se desarrolló este domingo por las principales calles y autopistas de Buenos Aires. El entrenador de la Selección Argentina, de 48 años, finalizó el recorrido en tres horas, 17 minutos y 21 segundos.

El técnico santafesino aprovechó su estadía en Buenos Aires después de una ventana FIFA especial, marcada por la despedida de Lionel Messi del seleccionado nacional. Mientras continúa negociando la renovación de su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encontró en el ciclismo una oportunidad para despejarse de sus responsabilidades profesionales.

"Soy una persona normal", expresó Scaloni, quien participó de la cuarta edición del Gran Fondo Argentina, una competencia que permite a los ciclistas recorrer algunas de las principales autopistas porteñas sin la circulación habitual de vehículos.

Scaloni contó cómo vivió la carrera

Tras cruzar la meta, el entrenador se mostró satisfecho por haber completado el recorrido y destacó la posibilidad de pedalear por la ciudad en condiciones especiales.

"La disfrutamos, en el primer momento a la mañana hacía un poquito de fresco, pero a los cinco minutos se te va. Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, sobre todo sin choques, con la tranquilidad que no te va a pasar nada, la disfrutamos mucho", aseguró en declaraciones a A24.

También agradeció el comportamiento de los participantes que compartieron el circuito con él. "La gente muy bien, el que venía al lado mío me preguntaba, hablábamos, pero me respetaron más que a cualquier otro. Les agradezco a ellos", manifestó.

Reconoció que no llegó con la preparación ideal

Scaloni admitió que no pudo entrenarse de la manera que hubiera deseado debido a sus compromisos con la Selección Argentina, que recientemente disputó una serie de encuentros internacionales.

"La verdad que no tuve mucha preparación, tuvimos partidos hace poquito, pero uno con un poquito de experiencia, se va metiendo en la rueda de alguno, sufro menos de lo que tendría que sufrir", explicó el entrenador, que terminó la competencia con su medalla de participación.

[AHORA] "Soy una persona normal": Scaloni aseguró que "fue muy lindo pedalear" en el Gran Fondo de Buenos Aires, destacó que los ciclistas lo respetaron "más que a cualquier otro", y lamentó que no tuvo "mucha preparación". 📹 @A24COM https://t.co/WfntLf4D9A — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 11, 2026

Además, reconoció que había tenido mejores desempeños en otras pruebas, aunque remarcó que su principal objetivo era disfrutar de la experiencia. "Me ha tocado hacer mejores carreras pero tenía que venir porque había que disfrutar de la ciudad sin coches y la verdad que estuvo muy bueno", sostuvo.

Cómo nació su pasión por el ciclismo

El entrenador argentino encontró en el ciclismo una actividad que le permite mantenerse físicamente activo y canalizar su espíritu competitivo fuera del fútbol.

Según contó, comenzó a practicarlo por recomendación del extenista español Carlos Moyá, con quien comparte residencia en Mallorca, España.

"Él dejó de jugar al tenis, me dijo que pruebe el ciclismo porque no tenía impacto y al final sabe que cuando jugás tantos años a un deporte como el fútbol siempre estás medio con el tobillo y las rodillas maltrechos. Competís contra vos mismo, eso está bueno", relató.

Una competencia con más de 3.500 ciclistas

La cuarta edición del Gran Fondo Argentina reunió a más de 3.500 participantes de distintas edades y niveles. La organización dispuso dos circuitos: uno de 46 kilómetros, denominado Medio Fondo, y otro de 129 kilómetros, correspondiente al Gran Fondo.

La largada se realizó a las 6 de la mañana desde el Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra, que también funcionó como punto de llegada.

El recorrido incluyó la avenida General Paz, las avenidas Cantilo y Lugones, el Paseo del Bajo, la avenida 9 de Julio Sur y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. El tránsito fue interrumpido de manera progresiva para permitir el paso de los ciclistas.

El objetivo solidario del Gran Fondo Argentina

Además de promover el ciclismo amateur, la competencia tuvo un componente solidario. Parte de lo recaudado mediante las inscripciones fue destinado, a través de Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento, publicó La Nación.

Por su contribución al deporte, el turismo y el cuidado del ambiente, el evento fue declarado de Interés Deportivo por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.