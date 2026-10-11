Real Madrid ganó, pero a Vinícius le anularon un golazo y terminó expulsado por una insólita acción

Real Madrid derrotó 1-0 a Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu, por la octava fecha de LaLiga 2026/2027. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano por la expulsión de Vinícius Júnior, quien convirtió un gol que fue anulado por el VAR después de que se detectara que había tirado del pelo a un rival durante la jugada.

El único tanto del encuentro lo marcó Yan Diomandé, futbolista marfileño de 19 años, quien celebró su primer gol con la camiseta del conjunto español. La victoria le permitió al equipo dirigido por José Mourinho sumar tres puntos, aunque el desarrollo del partido estuvo marcado por la polémica arbitral.

Vinícius ingresó a los siete minutos del segundo tiempo en reemplazo de Trent Alexander-Arnold. El delantero brasileño, que había manifestado cierto malestar por comenzar el encuentro entre los suplentes, protagonizó una acción ofensiva que parecía asegurar la victoria del equipo local.

El gol anulado y la expulsión de Vinícius

La jugada comenzó con una intervención del propio Vinícius, quien descargó la pelota para Jude Bellingham y recibió nuevamente el balón después de una combinación con el mediocampista inglés. El brasileño definió con precisión y celebró junto a sus compañeros.

¡¡¡INSÓLITA SECUENCIA DE VINÍCIUS: DEL GOL A LA EXPULSIÓN!!! El brasileño marcó el segundo de Real Madrid sobre Villarreal, pero, tras la revisión en el VAR, el árbitro le mostró la ROJA por TIRARLE DEL PELO a Nathan Saliba. #LaLigaEnDSPORTS #RealMadridVillarreal https://t.co/tOElC7oInG — DSPORTS (@DSports) October 10, 2026

Incluso Mourinho ingresó al campo para felicitar al atacante. Sin embargo, la alegría duró apenas unos instantes, porque el árbitro Isidro Díaz de Mera Escuderos recibió el llamado del VAR para revisar una acción anterior.

Las imágenes mostraron que Vinícius había sujetado del pelo a Nathan Saliba durante el inicio de la jugada, detrás de la mitad de la cancha. El juez consideró que existió una infracción sancionable con expulsión, anuló el gol y le mostró la tarjeta roja al brasileño.

Mourinho evitó hablar tras la polémica

La decisión provocó la reacción del delantero, quien discutió con el árbitro antes de abandonar el terreno de juego. De esta manera, pasó de celebrar un gol a retirarse expulsado después de permanecer apenas 21 minutos en cancha.

La controversia también tuvo consecuencias fuera del campo. José Mourinho decidió no presentarse a la conferencia de prensa posterior al encuentro, según informó LaLiga unos 40 minutos después de finalizado el partido.

De acuerdo con versiones difundidas en España, el entrenador habría evitado realizar declaraciones para no exponerse a una sanción disciplinaria. “No voy a hablar porque quiero sentarme en el banco ante el Sevilla y el Barcelona”, fue la frase que trascendió en los pasillos del Bernabéu.

Vinícius pidió disculpas y podría perderse el clásico

El diario deportivo español Marca reflejó lo sucedido con un título que hizo referencia directa a la polémica: “El Madrid gana por los pelos”. En su análisis, destacó que el conjunto blanco consiguió sostener la ventaja pese a quedarse con diez jugadores.

⚪️ Vinicius en redes: "La alegria sigue... Perdon a mi equipo y la afición." https://t.co/rHf2prSuxg — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 10, 2026

Después del encuentro, Vinícius utilizó sus redes sociales para reconocer su equivocación y disculparse públicamente. “La alegría sigue. Perdón a mi equipo y a la afición”, expresó el delantero brasileño en una historia.

Ahora, el atacante quedó a la espera de la resolución del Comité de Competición, que deberá determinar la duración de la sanción. Según las versiones difundidas por la prensa española, podría perderse el clásico frente a Barcelona, previsto dentro de dos semanas en el Camp Nou.