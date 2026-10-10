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Messi marcó un doblete en Inter Miami y quedó a 66 goles de llegar a los 1.000

El 10 convirtió dos tantos en la goleada ante DC United por la MLS y alcanzó los 934 goles oficiales en su carrera. Cristiano Ronaldo lidera la carrera hacia el millar con 980 anotaciones.

10 de Octubre de 2026
Messi está muy cerca de llegar a los mil goles
Messi está muy cerca de llegar a los mil goles

El 10 convirtió dos tantos en la goleada ante DC United por la MLS y alcanzó los 934 goles oficiales en su carrera. Cristiano Ronaldo lidera la carrera hacia el millar con 980 anotaciones.

Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami y dio un nuevo paso hacia una de las marcas más emblemáticas de su carrera: los 1.000 goles oficiales. Este sábado, después de su despedida de la Selección Argentina, el capitán argentino anotó por duplicado en la goleada ante DC United por la Major League Soccer (MLS).

 

Con estos dos tantos, el rosarino llegó a los 934 goles en 1.179 partidos oficiales y quedó a 66 de alcanzar el millar. En la histórica disputa con Cristiano Ronaldo, el portugués continúa al frente con 980 anotaciones en 1.334 encuentros.

Los dos goles de Messi ante DC United

 

Los festejos de Messi llegaron durante el segundo tiempo. A los 47 minutos, el delantero recibió una asistencia de Luis Suárez y definió para ampliar la ventaja de Inter Miami.

 

Poco después, a los 60 minutos, volvió a marcar. Esta vez recibió cerca del borde del área, encaró a la defensa rival y resolvió ante el arquero Johnson para completar su doblete.

 

La actuación ratificó la vigencia goleadora del argentino, que continúa sumando tantos en el fútbol estadounidense y se acerca a una cifra histórica para el deporte.

Messi y Cristiano Ronaldo, en la carrera hacia los 1.000 goles

 

La disputa entre los dos máximos referentes del fútbol de las últimas décadas sigue abierta. Con 980 goles, Cristiano Ronaldo mantiene una ventaja de 46 tantos sobre Messi, que suma 934.

 

Ambos jugadores continúan en actividad y alimentan una comparación estadística que acompaña sus carreras desde hace años. Mientras el portugués busca convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1.000 goles oficiales, el argentino mantiene el objetivo a su alcance.

El ranking de máximos goleadores históricos

 

Según las cifras difundidas, los cinco primeros puestos son:

Cristiano Ronaldo (Portugal): 980 goles.

Lionel Messi (Argentina): 934 goles.

Josef Bican (Austria): 805 goles.

Romario (Brasil): 772 goles.

Pelé (Brasil): 757 goles.

 

Con su doblete ante DC United, Messi quedó a 66 goles de alcanzar el millar y continúa persiguiendo a Cristiano Ronaldo en una de las rivalidades estadísticas más destacadas de la historia del fútbol.

Temas:

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