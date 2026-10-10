La Selección fue el equipo que más ataques digitales recibió durante el Mundial, según informe de la FIFA

La Selección Argentina lideró el ranking de ciberataques durante el Mundial

La ciberviolencia durante el Mundial 2026 quedó expuesta en un informe difundido por la FIFA, que registró miles de insultos y mensajes abusivos en redes sociales. Según el relevamiento de su Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS), la Selección Argentina fue el equipo nacional que recibió el mayor volumen de ataques digitales.

El organismo llegó a esa conclusión tras analizar más de 17,1 millones de publicaciones relacionadas con la Copa del Mundo e identificar 240.000 mensajes ofensivos mediante una revisión humana. Detrás de la Albiceleste se ubicaron Inglaterra, España, Brasil y Noruega.

Insultos racistas, amenazas y xenofobia

El informe señaló que los insultos racistas representaron el 20% del contenido discriminatorio durante la fase clasificatoria, frente al 11% registrado en la etapa de grupos disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, el 14% de los casos auditados correspondió a amenazas de violencia física, mientras que el 12% de las interacciones reportadas incluyó agresiones de carácter xenófobo.

Los datos reflejaron la dimensión del problema que enfrentan futbolistas, árbitros y otros protagonistas del deporte en las plataformas digitales, donde las agresiones pueden trascender los insultos e incluir amenazas contra la integridad física.

La inteligencia artificial permitió moderar millones de comentarios

La FIFA informó que utilizó sistemas de inteligencia artificial para moderar 60,7 millones de comentarios en distintas plataformas. Estas herramientas permitieron bloquear preventivamente 9,2 millones de mensajes considerados potencialmente dañinos, fraudulentos o generados por cuentas automatizadas, antes de que fueran visibles para el público.

El monitoreo también identificó 2.905 perfiles con elementos suficientes para impulsar investigaciones penales. De ese total, 786 fueron remitidos a las fuerzas de seguridad estatales.

Asimismo, los equipos de análisis detectaron 232 cuentas que difundieron amenazas graves contra la integridad física de los protagonistas. El organismo también implementó protocolos para proteger a los árbitros frente a la divulgación malintencionada de información personal, una práctica conocida como doxing.

La FIFA destacó la protección de futbolistas y árbitros

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, remarcó el compromiso de la entidad con la lucha contra el acoso digital y la protección de la salud mental de futbolistas y árbitros mediante herramientas tecnológicas.

Por su parte, el director de la División de Arbitraje, Pierluigi Collina, subrayó la necesidad de combatir los ataques virtuales dirigidos contra los cuerpos arbitrales y sus familias.

El informe volvió a poner el foco en la violencia en redes sociales vinculada al fútbol y en la necesidad de reforzar las medidas de prevención, detección y seguimiento de las agresiones digitales.