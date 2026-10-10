River golpeó de entrada y le gana 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental

Tras el parate por la fecha FIFA, River se mide ante Estudiantes de Río Cuarto con el objetivo de ganar y acercarse a zona de Playoffs. La visita también necesita el triunfo para evitar el descenso.
River y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan este sábado por la noche en el marco de la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
40 minutos: River Plate volvió a acercarse al arco contrario
Sebastián Driussi realizó un derechazo a distancia, que se perdió por encima del travesaño.
34 minutos: nueva atajada de Herrera
El arquero de Estudiantes de Río Cuarto es la gran figura de la etapa.
32 minutos: primera llegada de la visita
Ibrahim Hesar se fabricó un tiro en las inmediaciones del área y la pelota se fue cerca del arco de Beltrán.
31 MINUTOS: ¡FENOMENAL TAPADA DE HERRERA!
El arquero de Estudiantes de Río Cuarto tapó un disparo a quemarropa en el área y mantiene a su equipo con vida.
30 minutos: el equipo de Ponzio maneja el encuentro
El dueño de casa controla el juego sin mayores problemas ante un rival que está descendiendo a la Primera B Nacional con este resultado.
21 minutos: Lautaro Pereyra se animó otra vez
El juvenil de 18 años ensayó un tiro que se fue a centímetros del palo derecho de Lautaro Herrera.
11 minutos: Lautaro Pereyra también sacudió desde afuera del área
El atacante de River Plate resolvió un avance con un disparo rechazado por el arquero del León del Imperio.
8 minutos: Tomás Galván probó a distancia
Lautaro Herrera despejó el remate frontal del volante ofensivo del Millonario.
5' PT: ¡GOL DE RIVER!
Un gran centro de Ángel Correa al corazón del área fue a parar al botín de Marcos Acuña, que estampó el primer tanto del partido.
¡¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL MILLONARIO!! Centro de Ángel Correa para que el Huevo Acuña la empuje por el segundo palo y anote el 1-0 de River vs. Estudiantes (RC). 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/Jo8nGBAaWX— SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones de ambos equipos
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Mauro Valiente y Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello.