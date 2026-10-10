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Deportes Primer partido en 21 días

River golpeó de entrada y le gana 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental

Tras el parate por la fecha FIFA, River se mide ante Estudiantes de Río Cuarto con el objetivo de ganar y acercarse a zona de Playoffs. La visita también necesita el triunfo para evitar el descenso.

10 de Octubre de 2026
River quiere volver a ganar.
River quiere volver a ganar. Foto: La Nación.

Tras el parate por la fecha FIFA, River se mide ante Estudiantes de Río Cuarto con el objetivo de ganar y acercarse a zona de Playoffs. La visita también necesita el triunfo para evitar el descenso.

River y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan este sábado por la noche en el marco de la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

 

Seguí las incidencias del partido

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

40 minutos: River Plate volvió a acercarse al arco contrario

Sebastián Driussi realizó un derechazo a distancia, que se perdió por encima del travesaño.

 

34 minutos: nueva atajada de Herrera

El arquero de Estudiantes de Río Cuarto es la gran figura de la etapa.

 

32 minutos: primera llegada de la visita

Ibrahim Hesar se fabricó un tiro en las inmediaciones del área y la pelota se fue cerca del arco de Beltrán.

 

31 MINUTOS: ¡FENOMENAL TAPADA DE HERRERA!

El arquero de Estudiantes de Río Cuarto tapó un disparo a quemarropa en el área y mantiene a su equipo con vida.

 

30 minutos: el equipo de Ponzio maneja el encuentro

El dueño de casa controla el juego sin mayores problemas ante un rival que está descendiendo a la Primera B Nacional con este resultado.

 

21 minutos: Lautaro Pereyra se animó otra vez

El juvenil de 18 años ensayó un tiro que se fue a centímetros del palo derecho de Lautaro Herrera.

 

11 minutos: Lautaro Pereyra también sacudió desde afuera del área

El atacante de River Plate resolvió un avance con un disparo rechazado por el arquero del León del Imperio.

 

8 minutos: Tomás Galván probó a distancia

Lautaro Herrera despejó el remate frontal del volante ofensivo del Millonario.

 

5' PT: ¡GOL DE RIVER!

Un gran centro de Ángel Correa al corazón del área fue a parar al botín de Marcos Acuña, que estampó el primer tanto del partido.

 

 

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones de ambos equipos

 

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

 

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Sergio Ojeda, Agustín Quiroga, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomás González, Gabriel Alanís; Mauro Valiente y Ibrahim Hesar. DT: Rubén Darío Forestello.

Temas:

River Estudiantes de Río Cuarto Torneo Clausura
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