Paraná recibe el cuarto Encuentro Nacional de Papis Hockey con equipos de distintas provincias

REDACCIÓN ELONCE
El cuarto Encuentro Nacional de Papis Hockey se desarrolla en el Club Talleres de Paraná, con delegaciones de Mendoza, Tucumán, La Plata y Santa Fe. Los organizadores destacaron ante Elonce el crecimiento de la disciplina y confirmaron que las finales se disputarán el domingo.
El Encuentro Nacional de Papis Hockey celebra su cuarta edición en Paraná, con la participación de delegaciones de distintas provincias argentinas. La actividad se desarrolla en el predio del Club Atlético Talleres, ubicado en Toribio Ortiz y Cruz del Sur, donde jugadores y familias comparten un fin de semana de competencia, recreación y camaradería.
El certamen tiene como anfitrión a Los Tiburones del Club Talleres y reúne a representantes de Mendoza, Tucumán, La Plata y Santa Fe. También participan equipos de la capital entrerriana, entre ellos Estudiantes. Según informaron desde la organización, ocho conjuntos llegaron desde otros puntos del país.
Durante una transmisión, Elonce recorrió las instalaciones y dialogó con Adrián Anderson y Javier Guli, integrantes de la organización, quienes brindaron detalles sobre el desarrollo de la competencia y el interés creciente por esta modalidad deportiva.
Una disciplina que suma equipos en distintas provincias
Javier Guli recordó que la iniciativa de organizar un encuentro nacional surgió originalmente en Paraná. Sin embargo, distintas circunstancias postergaron su realización y Tucumán terminó convirtiéndose en la primera sede.
Desde entonces, la propuesta incorporó nuevos participantes y permitió que otros clubes comenzaran a formar sus propios planteles. Entre las incorporaciones mencionó a representantes de Santa Fe y destacó el esfuerzo de quienes se animaron a impulsar la actividad.
“Vamos sumando equipos y eso es lo que queremos, que se haga cada vez más grande”, expresó Guli. También alentó a otras instituciones a generar espacios para los adultos interesados en practicar hockey.
El respaldo del Club Talleres y el valor de la camaradería
Uno de los aspectos destacados por los organizadores fue el acompañamiento institucional. Según explicaron, disponer de instalaciones adecuadas resulta fundamental para sostener los entrenamientos y participar en competencias.
“Talleres tuvo mucha apertura y nos dio ese lugar”, señaló Guli. En ese sentido, consideró importante que otros clubes también brinden oportunidades a los jugadores adultos, además de promover las categorías juveniles.
“Queremos que todos se animen a tener un equipo de Papis Hockey. No es nada exclusivo”, manifestó. Asimismo, remarcó que la camaradería constituye uno de los principales valores de la propuesta, tanto dentro como fuera de la cancha.
Los preparativos y las actividades para las familias
Adrián Anderson explicó que la organización comenzó durante las primeras horas del sábado, con la colaboración de numerosos integrantes del club.
“Arrancamos temprano. El grupo acompaña y cada uno cumple su función”, comentó. Entre las tareas mencionó el acondicionamiento de los espacios gastronómicos y la preparación de frutas y agua para los deportistas.
Además de los partidos, el predio cuenta con puestos de venta de equipamiento de hockey, propuestas gastronómicas y sectores destinados al encuentro entre las delegaciones. Estas actividades permiten que familiares y acompañantes también formen parte de la jornada.
El domingo se disputarán los cruces y las finales
La programación del sábado contempla partidos hasta aproximadamente las 19, aunque los organizadores indicaron que la actividad podría extenderse hasta las 20, según el desarrollo de los encuentros.
Para el domingo 11 de octubre están previstos los cruces decisivos y las finales, que definirán las posiciones del cuarto Encuentro Nacional de Papis Hockey.
Los participantes también valoraron las condiciones meteorológicas, ya que las temperaturas frescas favorecieron la práctica deportiva durante la jornada.
Desde la organización destacaron que el objetivo es continuar incorporando clubes, fortalecer los vínculos entre jugadores de distintas provincias y promover la actividad física entre los adultos. La edición que se disputa en Paraná representa un nuevo paso en la consolidación del Papis Hockey como espacio de competencia y encuentro.