Cinco argentinos eliminados en el Masters 1000 de Shanghái: Francisco Cerúndolo sigue en carrera

El tenis argentino en el Masters 1000 de Shanghái sufrió una jornada para el olvido este sábado 10 de octubre. Los cinco representantes nacionales que disputaron sus encuentros de segunda ronda quedaron eliminados, con tres derrotas en partidos de tres sets y otras dos en sets corridos.

Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli no lograron avanzar a la siguiente instancia del certamen asiático. La jornada dejó resultados ajustados y enfrentamientos ante algunos de los principales preclasificados.

Con estas eliminaciones, Francisco Cerúndolo quedó como el único argentino en competencia. El porteño ya había conseguido su clasificación a tercera ronda y buscará prolongar la participación nacional en uno de los torneos más importantes del circuito ATP.

Ugo Carabelli, Etcheverry y Tirante cayeron en tres sets

Camilo Ugo Carabelli protagonizó uno de los encuentros más disputados. El argentino perdió frente al canadiense Félix Auger-Aliassime, cuarto preclasificado, por 4-6, 7-6 (1) y 7-5, después de comenzar el partido con una ventaja.

Ugo Carabelli consiguió quedarse con el primer parcial y mantuvo la paridad durante buena parte del segundo. Sin embargo, el canadiense se impuso en el desempate y logró cerrar el encuentro en el tercer set, asegurando su clasificación.

Por su parte, Tomás Etcheverry fue eliminado por el checo Dalibor Svrcina, quien se impuso por 6-3, 3-6 y 7-5. El platense logró recuperarse después de perder el primer set, pero no pudo completar la remontada en el parcial decisivo.

Alcaraz eliminó a Juan Manuel Cerúndolo

Thiago Tirante también se despidió después de un partido cambiante. El argentino ganó el primer set frente al español Rafael Jódar, pero su rival reaccionó y terminó imponiéndose por 4-6, 6-2 y 6-3.

En otro de los encuentros destacados, Juan Manuel Cerúndolo enfrentó al español Carlos Alcaraz, segundo preclasificado del torneo. El murciano confirmó su favoritismo y consiguió una victoria por 6-3 y 6-3, sin ceder sets.

Sebastián Báez tampoco logró avanzar. El argentino cayó frente al monegasco Valentin Vacherot, campeón defensor del certamen, por 6-4 y 7-6 (5). De esta manera, se completaron las cinco derrotas nacionales registradas durante el sábado.

Francisco Cerúndolo, el único argentino que sigue en Shanghái

La eliminación de sus compatriotas dejó a Francisco Cerúndolo como el último representante argentino en el cuadro individual masculino del Masters 1000 de Shanghái.

El tenista porteño, ubicado en el puesto 21 del ranking mundial, había conseguido su clasificación a tercera ronda después de superar al ruso Roman Safiullin.

Su próximo compromiso será este domingo frente al checo Jakub Mensik, decimotercer preclasificado. Según lo informado por El Litoral, el encuentro está programado para no antes de las 3:20 de la madrugada, hora argentina.

Cerúndolo intentará alcanzar los octavos de final y mantener la presencia argentina en el torneo, después de una jornada que dejó un balance completamente negativo para los cinco representantes que salieron a la cancha.