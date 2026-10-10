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Deportes Conflicto con el entrenador

Suspendieron provisionalmente a Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración de Portugal

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario por la salida del delantero después de un desacuerdo con Jorge Jesús. El expediente tendrá carácter urgente.

10 de Octubre de 2026
Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.

La Federación Portuguesa de Fútbol abrió un procedimiento disciplinario por la salida del delantero después de un desacuerdo con Jorge Jesús. El expediente tendrá carácter urgente.

Cristiano Ronaldo fue suspendido provisionalmente por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) después de abandonar la concentración de su selección en medio de un conflicto con el entrenador Jorge Jesús. La medida preventiva se mantendrá mientras avanza el procedimiento disciplinario.

 

La entidad informó que el expediente se inició el viernes 9 de octubre para determinar la posible relevancia disciplinaria de los hechos denunciados el miércoles 7. También dispuso que el caso sea tratado con carácter urgente.

 

 

La decisión corresponde a una suspensión preventiva y no a una sanción definitiva. La resolución final deberá establecer las consecuencias del episodio para el delantero del Al Nassr.

 

El procedimiento abierto por la Federación

 

“Se determinó una suspensión preventiva no automática del jugador y se le otorgó carácter de urgencia”, señaló la FPF en el comunicado difundido sobre el caso.

 

El texto también mencionó que Cristiano Ronaldo había estado sujeto a una suspensión preventiva automática hasta el inicio del procedimiento. La nueva disposición forma parte de la investigación abierta por el organismo.

 

 

El expediente fue remitido este sábado 10 de octubre a la Comisión de Instrucción Disciplinaria. La Federación estableció, además, que las actuaciones no se harán públicas hasta que concluya esa etapa.

 

El desacuerdo con Jorge Jesús

 

El conflicto se produjo después del encuentro de Portugal ante Noruega por la UEFA Nations League. El atacante permaneció en el banco de suplentes y no ingresó durante el partido.

 

Según explicó el futbolista, existía un acuerdo con el entrenador sobre los minutos que iba a disputar. Ronaldo sostuvo que ese compromiso no se cumplió y vinculó su salida de la concentración con el desacuerdo posterior.

Al finalizar el encuentro, el delantero se dirigió al vestuario sin acompañar a sus compañeros en el saludo al público. Luego expuso su versión sobre las diferencias con el cuerpo técnico.

 

Las disculpas y su continuidad en la selección

 

Cristiano Ronaldo reconoció que estuvo mal abandonar la concentración y pidió disculpas a sus compañeros y a los hinchas. También aceptó que su decisión podía tener consecuencias disciplinarias.

Pese al conflicto, descartó que el episodio significara su retiro del seleccionado. El delantero manifestó su intención de continuar representando a Portugal.

 

Por el momento, no se informó una duración definitiva de la suspensión ni una cantidad de partidos que deba cumplir. Esas cuestiones quedarán sujetas a la resolución del procedimiento.

Temas:

Cristiano Ronaldo Portugal sanción
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