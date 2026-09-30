Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras fuertes declaraciones de Jorge Jesus

La salida de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal profundizó la tensión que se había generado durante los últimos días con el entrenador Jorge Jesus. El capitán abandonó este miércoles la concentración en Copenhague, luego de volver a ausentarse del entrenamiento y después de una contundente conferencia del director técnico.

El conflicto comenzó a tomar dimensión tras el triunfo 2-1 frente a Noruega, según informó ESPN. Cristiano fue suplente y no ingresó, algo que no ocurría en un partido oficial de Portugal desde la Eurocopa 2008. El delantero realizó movimientos precompetitivos durante aproximadamente media hora, pero finalmente no fue utilizado.

La situación continuó el martes, cuando Ronaldo no entrenó con el resto del plantel y regresó al hotel para realizar trabajos en el gimnasio. La crisis motivó el viaje a Dinamarca del presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, quien mantuvo contactos con las partes involucradas.

Las declaraciones de Jorge Jesus

En conferencia de prensa, Jesus intentó inicialmente quitarle trascendencia al episodio. "No hubo ningún caso. Ya he explicado por qué era así. Lo explicaré otra vez. No tengo problema", afirmó. Sin embargo, luego brindó detalles de la conversación que había mantenido con el delantero.

"Le dije a Cris que no iba a jugar estos dos juegos", reveló. Sobre la decisión de enviarlo a calentar ante Noruega y finalmente no hacerlo ingresar, reconoció el malestar que podía haber generado: "Nadie está contento después de calentar media hora. Más Cris. Más si fuera Pelé o Maradona. Los derechos son iguales y, como entrenador, decidí que no lo utilizaría".

El técnico también reveló cómo habría respondido el futbolista durante una conversación privada: "Me dijo: ‘Estoy aquí para que decidas. ¿Quieres que juegue? Yo juego. ¿Quieres que vaya al banco? Me voy’". Según Jesus, después de ese diálogo la situación había quedado solucionada.

"Ningún jugador cambiará jamás mis ideas"

Jesus insistió en que las decisiones deportivas son exclusivamente su responsabilidad. "Soy el entrenador. Le dije al jugador que no debía jugar. Te llevaré al banco. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no jugarás", sostuvo.

Luego dejó una de las frases más contundentes de la conferencia: "Ningún jugador cambiará jamás mis ideas. Ni él ni nadie más en el fútbol. Ni ningún presidente. Nunca, cero". También minimizó la intervención de Proença al asegurar que el dirigente había llegado cuando el supuesto conflicto ya estaba resuelto.

Horas después, Cristiano volvió a ausentarse del entrenamiento y finalmente dejó la concentración portuguesa. La Federación confirmó su salida, aunque inicialmente no brindó detalles sobre las razones que llevaron al máximo goleador histórico de Portugal a marcharse antes del encuentro frente a Dinamarca por la UEFA Nations League.

Cristiano prometió contar "la verdad"

El propio Ronaldo rompió posteriormente el silencio mediante un comunicado y vinculó su decisión con lo ocurrido durante las últimas horas. Explicó que resolvió abandonar la concentración después de la rueda de prensa de Jorge Jesus y tras conversar con el presidente de la Federación.

"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre me he dedicado", afirmó el delantero, sin profundizar por el momento en los motivos.

La salida abre interrogantes sobre la continuidad del capitán de 41 años en la Selección portuguesa. Por ahora, Cristiano no anunció su retiro internacional y anticipó que dará su versión completa de una crisis que escaló rápidamente después de haber quedado sin minutos ante Noruega.