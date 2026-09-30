Scaloni prueba ante Bolivia: el cambio de estrategia de la Selección Argentina para el amistoso

La Selección Argentina enfrentará hoy, miércoles 30 de septiembre, a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El amistoso abrirá una serie de tres encuentros durante la fecha FIFA y tendrá a Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en el ataque, según adelantó Lionel Scaloni.

El entrenador dio algunas pistas de la formación durante su conferencia de prensa, aunque no anunció el equipo completo. Nicolás Paz aparece con posibilidades de ocupar un lugar en la creación, mientras Matías Soulé fue una de las novedades del último entrenamiento.

La práctica previa al viaje a Córdoba permitió ajustar detalles para el encuentro ante Bolivia. La Albiceleste afrontará este partido sin Lionel Messi, en una ventana de amistosos que tendrá como cierre su despedida frente a Benín.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán el ataque

Scaloni confirmó que utilizará a sus dos centrodelanteros desde el inicio. “En principio van a jugar juntos Lautaro y Julián, al menos este partido”, expresó, al explicar una de las decisiones para el compromiso de esta noche.

“Es una linda prueba para los dos y ver qué nos pueden aportar. En un futuro veremos, son dos grandes jugadores y ahora tenemos la oportunidad de que puedan jugar”, agregó el técnico de la Selección Argentina.

Aunque aseguró que ya tenía la formación en mente, Scaloni explicó que esperaría al entrenamiento para comunicarla a sus jugadores. Por eso, la presencia de ambos delanteros fue una de las pocas certezas que hizo públicas antes del partido.

Nicolás

y Matías Soulé, entre las opciones del mediocampo

Para la generación de juego, el entrenador mencionó a Nicolás Paz y Franco Mastantuono como alternativas. Si bien no descartó que puedan compartir cancha, indicó que inicialmente utilizaría a uno de los dos.

“Pueden jugar juntos, pero en principio jugaría uno de los dos. Los hemos probado juntos y ganas no faltan. Lo intentaremos en algún momento”, señaló. Los indicios del entrenamiento ubicaron a Paz con mayores posibilidades de comenzar ante Bolivia.

Soulé también apareció entre los candidatos a integrar el equipo de la Selección Argentina: durante la práctica se ubicó junto a Paz, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios. Valentín Barco es otra opción para el mediocampo, aunque Mac Allister y Palacios se perfilan para ocupar el sector central.

La probable formación para enfrentar a Bolivia

El equipo que se perfila para esta noche tendría a Emiliano Martínez en el arco; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en la defensa. La formación todavía debe recibir la confirmación oficial del cuerpo técnico.

En el mediocampo aparecen Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister, con Matías Soulé y Nicolás Paz como opciones para completar esa zona. Julián Álvarez y Lautaro Martínez integrarían la delantera, tal como anticipó Scaloni.

El encuentro de hoy será el primero de los tres amistosos previstos para la Selección Argentina en esta fecha FIFA. La serie finalizará ante Benín, en el partido anunciado como la despedida de Lionel Messi del seleccionado.