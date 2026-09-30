El Instituto Becario firmó un convenio con Fundación Crisálida

El Instituto Becario y la Fundación Crisálida firmaron un convenio de cooperación y asistencia centrado principalmente en capacitaciones.
El director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, junto a la presidenta de la ONG de Oncología y Cuidados Paliativos para Niños y Adolescentes, Laura Petrucci, firmaron un convenio de cooperación y asistencia centrado principalmente en capacitaciones.
Berdiñas valoró la tarea solidaria que emprenden a diario en Fundación Crisálida. "El acompañamiento de todo el equipo en cada instancia es invaluable, por eso creemos que este convenio puede ser muy fructífero, no sólo desde el aporte de profesionales, sino para continuar con la labor social que hace años vienen realizando".
Por su parte, Petrucci destacó que "el Estado esté presente, que nos acompañen y que nos brinden herramientas nos ayuda un montón porque queremos que las personas que integran la Fundación puedan capacitarse constantemente".
Además de alojar a los pacientes de tratamiento oncológico del hospital Materno Infantil San Roque y el hospital San Martín de la capital provincial, en la Fundación también se realizan diversos cursos y talleres. En este sentido, Petrucci recordó que "para sumarse a estas actividades se requiere inscripción previa".
Sobre Fundación Crisálida
Fue constituida en 2008 por un grupo de padres y madres con el objetivo de brindar contención y apoyo a familias afectadas por el cáncer infantil. Con el respaldo de voluntarios, profesionales del área de la salud, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, la institución trabaja en el acompañamiento integral, la asistencia social y la generación de redes de colaboración para mejorar la calidad de vida de los pacientes y su entorno familiar.