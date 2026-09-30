El Vaticano declaró culpable al sacerdote argentino denunciado por cerca de veinte seminaristas

El Vaticano confirmó la culpabilidad del sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), por abusos cometidos contra varias personas. El Tribunal Penal Especial de Primera Instancia y el Tribunal de Apelación alcanzaron la “certeza moral” sobre su responsabilidad en los hechos investigados.

Buela falleció en Génova, Italia, en 2023. La comunicación difundida este martes 29 de septiembre informó las conclusiones del proceso desarrollado en dos instancias dentro de la Iglesia, tras denuncias de abuso sexual presentadas por cerca de veinte seminaristas desde la década de 2000.

Los hechos fueron encuadrados en el canon 1395, apartado 2, del Código de Derecho Canónico, referido a delitos contra la moral sexual. La resolución corresponde al ámbito de la justicia eclesiástica.

La comunicación a las congregaciones

El comunicado fue firmado por la hermana Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; monseñor José Antonio Satué Huerto y la hermana Clara Echarte.

Según la información del Vaticano, Satué Huerto y Echarte comunicaron las conclusiones a los superiores provinciales de los dos institutos fundados por Buela durante una reunión realizada en Roma el 14 de septiembre. También participaron representantes del dicasterio encargado de la vida consagrada.

Las autoridades señalaron que la comunicación busca reconocer el daño sufrido por las víctimas e informar a los integrantes de las congregaciones. Además, plantearon la necesidad de revisar la formación, la espiritualidad y las actividades de ambos institutos, diferenciándolas de la conducta personal de su fundador.

Las denuncias y la investigación sobre Buela

El sacerdote argentino había enfrentado denuncias por conductas sexuales inapropiadas contra jóvenes integrantes del IVE. En 2010, las acusaciones también incluían abuso de poder y de conciencia, y dieron lugar a la intervención de la Santa Sede.

Buela negó los señalamientos y presentó un documento de defensa de 119 páginas. Allí sostuvo que existía una conspiración de la Conferencia Episcopal Argentina para desestabilizar al instituto que había fundado.

La investigación de la Santa Sede consideró que esa explicación no era creíble y dio crédito a las denuncias de abuso. La comunicación conocida ahora informó que ambos tribunales eclesiásticos establecieron su responsabilidad.

Los institutos fundados en Argentina

El Instituto del Verbo Encarnado fue fundado por el sacerdote argentino en 1984. Su actividad comprende tareas de evangelización, obras de caridad, misiones, ejercicios espirituales y participación en medios de comunicación.

Buela también fundó la congregación de las Siervas del Señor y de la Virgen de Matará. Ambas comunidades surgieron en Argentina y se extendieron posteriormente a distintos países de los cinco continentes.

El Vaticano había intervenido en la conducción del IVE mediante un comisario pontificio ante problemas internos de gestión y las acusaciones contra su fundador. En enero de 2025 fueron designados los delegados que actualmente acompañan a las ramas masculina y femenina en cuestiones de formación, disciplina y gobierno.