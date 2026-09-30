AJER fundamentó importancia de la representación de los judiciales ante la Magistratura

Los trabajadores judiciales de Entre Ríos elegirán este viernes 2 de octubre a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura provincial. La votación se desarrollará entre las 8 y las 15 en diferentes sedes judiciales del territorio entrerriano.

Podrán participar todos los empleados incluidos en el padrón, independientemente de su afiliación sindical y de que se desempeñen como titulares o suplentes.

Andrés Bianchi, candidato suplente de la Lista Nº 1 Judiciales Entrerrianos, explicó a Elonce que será la primera vez que los representantes del sector sean definidos mediante el voto directo de los trabajadores.

La primera elección directa

Hasta ahora, la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) designaba internamente a quienes representaban a los empleados dentro del Consejo de la Magistratura.

La incorporación de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) al ámbito provincial modificó ese escenario y derivó en la sanción de una norma para establecer una elección abierta.

“Una ley dispuso que los representantes de los empleados dentro del Consejo de la Magistratura sean elegidos mediante votación”, explicó Bianchi.

El candidato remarcó que no será necesario estar afiliado a alguno de los gremios para participar. La única condición será figurar en el padrón confeccionado para los comicios.

“Todos los empleados judiciales podrán votar, sin importar su afiliación gremial ni si son titulares o suplentes, siempre que estén incluidos en el padrón”, precisó.

Horarios y lugares de votación

La jornada electoral comenzará a las 8 y finalizará a las 15. Las mesas estarán distribuidas en distintas dependencias judiciales de la provincia.

En las localidades donde exista una sola sede, la urna permanecerá instalada en ese edificio durante todo el horario de votación.

En aquellas ciudades que cuenten con más de tres sedes judiciales se implementarán urnas itinerantes, que recorrerán los diferentes inmuebles para facilitar la participación de los trabajadores.

“Las urnas se acercarán a los distintos edificios para que los empleados puedan votar sin tener que trasladarse grandes distancias”, detalló Bianchi.

Los trabajadores deberán concurrir con el DNI físico para acreditar su identidad antes de emitir el voto.

Bianchi señaló que fue presentado un pedido para permitir también la utilización del documento digital disponible en la aplicación Mi Argentina. Sin embargo, hasta el momento de la entrevista todavía no se había confirmado si esa alternativa sería autorizada.

Judiciales elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura: la propuesta de AJER

Dos listas competirán en los comicios

En las elecciones participarán dos listas integradas por representantes vinculados con las organizaciones gremiales que actúan dentro del Poder Judicial.

Una de las propuestas será la Lista Nº 1 Judiciales Entrerrianos, vinculada con AJER, en la que Bianchi se presenta como candidato suplente.

La otra nómina estará conformada por representantes relacionados con la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

El candidato explicó que la reglamentación estableció condiciones para la presentación de las listas, aunque cada espacio cuenta con integrantes que provienen de la actividad gremial.

El papel de los empleados judiciales

Bianchi destacó que la elección permitirá a los trabajadores intervenir en la definición del perfil de quienes aspiran a ocupar cargos de jueces, fiscales, defensores y otros funcionarios.

“Los empleados tenemos la oportunidad de participar en la definición del perfil de las personas que serán elegidas como funcionarios o jueces”, sostuvo.

El representante señaló que los postulantes suelen contar con amplios conocimientos técnicos y jurídicos, pero consideró que también deben evaluarse sus capacidades humanas y de conducción.

“Muchas veces los candidatos están sobrados de conocimientos técnicos, pero pueden aparecer situaciones humanas que no saben manejar. En esa evaluación se puede definir qué perfil de jefe quieren los empleados judiciales”, afirmó.

Bianchi recordó que AJER participó desde 2003 en diferentes procesos de selección y, en algunas evaluaciones, llegó a asignar la calificación mínima cuando consideró que un postulante no reunía las condiciones necesarias.

Consejo de la Magistratura.-

Qué hace el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de intervenir en los concursos destinados a cubrir cargos dentro del Poder Judicial de Entre Ríos. El proceso comprende evaluaciones técnicas, el análisis de antecedentes profesionales y entrevistas personales con los postulantes.

Los representantes de los diferentes sectores que integran el Consejo formulan preguntas y asignan puntajes de acuerdo con el desempeño y los antecedentes de cada candidato.

Al finalizar el procedimiento, el organismo selecciona tres postulantes y eleva una terna al Poder Ejecutivo. El gobernador debe escoger entre esas tres personas a quien propondrá para ocupar el cargo correspondiente, según el procedimiento constitucional previsto.

“Antes, las designaciones dependían directamente de los criterios del Ejecutivo. Desde que existe el Consejo de la Magistratura, se realiza un concurso y siempre se eleva una terna”, explicó Bianchi.

La importancia de la representación

El candidato consideró que la participación de los trabajadores resulta relevante porque permite incorporar la perspectiva de quienes desempeñan diariamente sus tareas en juzgados, fiscalías y defensorías.

También señaló que las relaciones laborales y las condiciones de trabajo pueden estar vinculadas con las decisiones adoptadas por quienes conducen las dependencias.

“Esta es una instancia casi inédita porque se produce antes de la designación de un jefe. Los empleados pueden intervenir en la definición del tipo de personas que quieren que ocupen esos lugares”, concluyó.