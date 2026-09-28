Judiciales elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura: la propuesta de AJER

REDACCIÓN ELONCE
Los comicios serán el 2 de octubre y podrán votar todos los trabajadores judiciales. "La importancia de esta elección es la defensa de los trabajadores dentro del organismo y durante la selección de los jueces y funcionarios que van a juzgarnos", explicó Heidi Venditti a Elonce.
Los trabajadores judiciales de Entre Ríos elegirán el próximo 2 de octubre a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de intervenir en la selección de jueces y funcionarios judiciales. Todos los empleados estarán habilitados para votar, independientemente de su afiliación gremial o situación laboral.
Heidi Venditti, candidata de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), explicó a Elonce la relevancia de los comicios y detalló las propuestas de la lista que integra junto a Andrés Bianchi. "La importancia de esta elección es la defensa de los trabajadores dentro del organismo y durante la selección de los jueces y funcionarios que van a juzgarnos”, señaló.
Venditti destacó que la participación de los empleados judiciales en el Consejo de la Magistratura comenzó a discutirse durante la elaboración de la legislación correspondiente y se concretó con la puesta en funcionamiento del organismo.
Según explicó, Entre Ríos cuenta con una particularidad dentro del país, debido a que incorpora formalmente la representación del sector laboral en ese ámbito institucional.
“Entre Ríos es una de las provincias modelo en este sistema porque, junto con Santa Cruz, son las únicas que tienen un representante de los trabajadores dentro de este organismo”, afirmó la candidata.
Por ese motivo, remarcó la importancia de que los empleados participen tanto en la elección como en las actividades posteriores que desarrollen los consejeros.
El rol del Consejo de la Magistratura
La entrevistada recordó que el Consejo de la Magistratura es un organismo colegiado integrado por representantes de diferentes sectores vinculados con el sistema judicial.
Además de los trabajadores, participan integrantes de la magistratura, de colegios de abogados y de asociaciones civiles. Cada uno de esos sectores aporta una perspectiva diferente durante los procesos de selección.
“Los empleados son quienes trabajan con los jueces; los abogados intervienen en la defensa de sus clientes y las asociaciones civiles representan a la ciudadanía”, explicó Benedetti.
La candidata sostuvo que la presencia de los trabajadores permite incorporar al debate asuntos relacionados con el funcionamiento cotidiano de los tribunales y las condiciones en las que se desarrollan las tareas.
Las propuestas de la lista de AJER
Venditti indicó que AJER formó parte del Consejo de la Magistratura desde su creación y manifestó que la propuesta principal consiste en continuar defendiendo los derechos de los trabajadores judiciales.
Entre los ejes mencionó las condiciones laborales dignas, el respeto en el trato por parte de magistrados y funcionarios, el ingreso mediante concurso y la transparencia en los ascensos dentro de la carrera judicial.
“Queremos seguir defendiendo los derechos de los trabajadores en los distintos aspectos en los que se relacionan con los magistrados: las condiciones dignas de trabajo, el trato respetuoso y el ingreso por concurso al Poder Judicial”, expresó.
También destacó la importancia de controlar los procesos destinados a cubrir cargos y evitar designaciones discrecionales.
Ingreso y ascensos mediante concursos
La candidata explicó que el Poder Judicial provincial cuenta desde hace años con un reglamento que establece el ingreso por concurso.
Ese mecanismo impide que los magistrados incorporen empleados de manera directa y exige que los aspirantes atraviesen un proceso de evaluación y selección.
“Los jueces no pueden poner empleados a dedo. Solamente pueden ingresar quienes hayan concursado y pasado por un proceso de selección”, remarcó.
Venditti aseguró que el sistema se desarrolló con normalidad durante los últimos años, aunque señaló que el gremio intervino cuando surgieron sospechas de irregularidades.
Un procedimiento similar se aplica para los ascensos internos. La representante sostuvo que las vacantes deben cubrirse mediante concursos y de acuerdo con las capacidades acreditadas por los postulantes.
“Controlamos que quienes terminan esos concursos sean las personas que reúnen las condiciones y que las vacantes no sean ocupadas por un amigo o un familiar”, manifestó.
Quiénes podrán participar de la elección
Venditti señaló que será la primera vez que los representantes de los empleados judiciales ante el Consejo de la Magistratura se definan mediante una elección entre todos los trabajadores.
Anteriormente, AJER era la única organización gremial dentro del Poder Judicial y seleccionaba internamente a su representante. La aparición de la Unión Judicial y una modificación legal aprobada durante 2025 cambiaron el mecanismo.
“Ahora tenemos que someternos a la votación porque existen dos gremios dentro del Poder Judicial. Será la primera vez que se elija de esta manera”, explicó.
Podrán votar todos los empleados judiciales incluidos en el padrón, sin importar si están afiliados a AJER, a la Unión Judicial o si no integran ninguna organización sindical.
La convocatoria también alcanzará a trabajadores titulares y suplentes. “Todos los empleados judiciales están empadronados y convocados a participar de este proceso”, concluyó Venditti.