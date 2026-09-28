Habló el influencer denunciado por matar aves protegidas: “Cazo para comer”

El cazador denunciado por presuntas cacerías ilegales de aves protegidas en la laguna Setúbal, en Santa Fe, difundió un video en el que respondió a las acusaciones, aseguró que recibió amenazas y confirmó que fue contactado por la Justicia. La denuncia penal había sido presentada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial luego de una investigación de una organización ambientalista.

El hombre se identificó como Milton Espeche y realizó su descargo después de la repercusión que alcanzaron fotografías y videos de cacerías publicados en redes sociales.

“Hola, soy Espeche, Milton. Ya se enteraron que me escracharon. No soy ningún asesino, no estoy en contra de nadie. Está bien que por ahí hay cosas que no se debe hacer, pero bueno, no es que soy un asesino de personas ni nada”, expresó.

“Cazo patos para consumo”

Espeche sostuvo que practica la caza desde pequeño y vinculó la actividad con el consumo y su situación económica. “Soy cazador de chiquito, cazo patos para consumo, para por ahí llegar a fin de mes, porque la economía sabemos que no estamos bien”, afirmó.

También aseguró haber recibido amenazas tras la difusión pública del caso. “Aparte ya saben dónde trabajo, ya hay muchas amenazas, (pero) no pasa nada, no soy un delincuente. No soy ningún asesino, soy un vago común y corriente que, bueno, hace cosas por ahí para sobrevivir”, manifestó.

En su mensaje señaló además que trabaja en un hospital y que realiza otras tareas para obtener ingresos. “Aparte de trabajar en el hospital, que ya saben, corto el pasto, hago changas, de todo un poco”, indicó.

Qué dijo sobre la cantidad de aves

El cazador también pidió disculpas a quienes se sintieron afectados por las imágenes difundidas. “Ya sé que hay mucha gente en contra mía de la protección animal, está perfecto, pero bueno. Le pido mil disculpas, yo no lo hago por ser dañino”, expresó.

Luego rechazó las cifras que, según indicó, se le atribuían respecto de la cantidad de ejemplares cazados. “No es que mato 500, 600 patos. Están equivocados, yo por ahí agarro 15, 20 y no más. Lo justo y necesario para comer, para vender, llegar un poquito a fin de mes y pagar un par de cuentitas. Pero no quiero hacerle mal a nadie”, sostuvo.

“Repito, no soy ningún asesino, ningún matador de personas, nada, nada. Cazo para consumo y para llegar a fin de mes, ayudar a mi familia, soy el único que labura”, agregó.

Asimismo, afirmó que en algunas oportunidades entregó lo obtenido durante las cacerías a otras personas. “He cazado pato para llevar comida a muchas familias, me gusta decirlo, me gusta ayudar a las personas”, señaló.

Confirmó que fue contactado por la Justicia

En otro tramo del descargo, Espeche confirmó que tomó contacto con la Justicia a raíz de la denuncia presentada en su contra.

“Ya me llamó la Justicia, estoy a disposición de la Justicia para que se queden tranquilos, que afronto las consecuencias”, enfatizó.

La causa se inició después de que el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe presentara una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación.

La presentación tuvo como antecedente una investigación difundida por el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas), organización que señaló que el hombre publicaba en redes sociales fotografías y videos correspondientes a cacerías realizadas en la laguna Setúbal.

Las especies señaladas en la denuncia

Según la investigación de Ceydas, en las publicaciones aparecían ejemplares de Pato Picazo, Pato Barcino, Pato Overo, Pato Cutirí, Pato de Collar, Pato Capuchino, Pato Gargantilla, Pato Cuchara, Sirirí Pampa, Sirirí Colorado y Pato Crestudo, especies alcanzadas por medidas de protección.

La organización también sostuvo que algunas capturas habrían ocurrido fuera de temporada y en sectores sometidos a vedas. Además, señaló la presunta utilización de armas a repetición y armas PCP restringidas por la normativa provincial.

Esas circunstancias forman parte de las acusaciones que dieron origen a las actuaciones. Espeche, por su parte, manifestó públicamente que quedó a disposición de la Justicia para responder por el caso.