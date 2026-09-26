Denunciaron penalmente a un influencer por cazar aves protegidas en la Laguna Setúbal

Denunciaron a un influencer por caza ilegal en Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe denunció penalmente a un cazador e influencer que difundió en redes sociales imágenes y videos de distintas jornadas de caza realizadas en la Laguna Setúbal, donde aparecieron ejemplares de aves protegidas y amenazadas.

La presentación fue efectuada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), luego de una investigación sobre el material publicado durante varios meses.

A través de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna, la Provincia reunió elementos que, según informó oficialmente, acreditaron reiteradas infracciones a la Ley Provincial Nº 4.830 de Protección de la Fauna.

Las infracciones detectadas

La investigación ambiental determinó que el cazador habría abatido especies cuya captura se encontraba prohibida, entre ellas el pato crestudo, considerado amenazado.

También se constató que habría realizado las actividades sin contar con la licencia correspondiente y dentro de departamentos o sectores que no estaban habilitados para la caza.

Entre las infracciones atribuidas figuraron:

-Caza de especies prohibidas o amenazadas.

-Actividad sin licencia habilitante.

-Caza en departamentos y zonas no autorizadas.

-Ingreso a sectores alcanzados por vedas.

-Utilización de procedimientos y artes antideportivas.

-Incumplimiento de cupos y vedas estacionales.

Por la gravedad y acumulación de las faltas, la autoridad ambiental impulsó la aplicación de la multa máxima contemplada en la normativa provincial.

La presentación administrativa fue acompañada por una denuncia penal para que la Justicia investigara las conductas detectadas y determinara las responsabilidades correspondientes.

Las especies exhibidas en las redes sociales

El caso quedó expuesto a partir de imágenes y videos publicados durante varios meses en plataformas digitales.

El material mostraba diferentes incursiones de caza realizadas desde una embarcación sobre la costa este de la Laguna Setúbal, en inmediaciones de la capital santafesina. De hecho, las imágenes habrían sido registradas en un sector ubicado aproximadamente a 2.000 metros de la sede central del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Especialistas y organizaciones proteccionistas analizaron las publicaciones e identificaron ejemplares pertenecientes a por lo menos 10 especies de patos y otras aves acuáticas propias de la región. Entre las especies mencionadas se encontraban el pato picazo, el sirirí pampa y el sirirí colorado.

Además, se observaron ejemplares alcanzados por diferentes normas de protección, como el pato capuchino, el pato gargantilla, el pato overo, el pato cutirí, el pato cuchara y el pato de collar.

La autoridad ambiental hizo especial referencia al pato crestudo, debido a que se trata de una especie prohibida para la caza y considerada amenazada.

En publicaciones anteriores también se habría exhibido un ejemplar embalsamado de esa especie.

Finalmente, el Gobierno santafesino destacó la importancia de las denuncias y alertas realizadas por los vecinos para fortalecer los controles y permitir una intervención inmediata. “Mediante la denuncia formal o la alerta inmediata de los vecinos, la intervención oportuna en el momento del hecho es clave y se vuelve fundamental”, afirmaron desde el Ministerio de Ambiente.

Ante hechos relacionados con caza furtiva, tráfico o maltrato de animales silvestres, las denuncias pueden realizarse mediante una comunicación al 911. También se encuentran disponibles los canales oficiales de denuncia del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.