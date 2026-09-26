Joven murió electrocutado cuando juntaba cañas para actividad escolar de su novia

Un joven de 23 años murió tras recibir una descarga eléctrica mientras recolectaba cañas de tacuara para una actividad escolar en la localidad correntina de Saladas. La víctima se encontraba junto a su pareja cuando una de las plantas habría entrado en contacto con un cable del tendido eléctrico.

El joven, identificado como Ezequiel Romero, había llegado en motocicleta junto a su novia, de 17 años, hasta una zona de caminos de tierra. Según la información conocida sobre el caso, buscaban cañas que serían utilizadas para ornamentar una celebración en el establecimiento educativo al que asiste la adolescente.

En esas circunstancias, Romero comenzó a cortar las tacuaras. Al caer uno de los ejemplares de gran altura, la planta habría entrado en contacto con una línea eléctrica de media tensión, lo que provocó la descarga.

El joven recibió la descarga y cayó al suelo. Su pareja, que presenció lo ocurrido, pidió ayuda y los llamados alertaron a personas que se encontraban en las inmediaciones.

Posteriormente acudieron los servicios de emergencia, pero Romero ya no presentaba signos vitales.

La investigación busca determinar con precisión cómo ocurrió el episodio y las condiciones en las que se encontraba el tendido eléctrico de la zona.

Investigan las circunstancias

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la Justicia inició actuaciones para establecer las circunstancias de la muerte y determinar si corresponde establecer responsabilidades vinculadas con el estado y mantenimiento de las líneas eléctricas.

La muerte del joven generó conmoción entre familiares, allegados y miembros de la comunidad vinculada a la institución educativa para cuya actividad se estaban recolectando las cañas. (Nuevo Diario Web)

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