Estudiantes de Colón construyeron una rampa accesible para las actividades de equinoterapia

Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1 de la ciudad de Colón, construyeron una rampa accesible para las actividades de equinoterapia, facilitando el acceso de personas con discapacidad.
Estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 "Dr. Herminio Juan Quirós", de la ciudad de Colón, finalizaron la construcción de una rampa accesible destinada a las actividades de equinoterapia que se desarrollarán en el Centro Ecuestre.
La iniciativa surgió a partir de un acuerdo de colaboración entre la Municipalidad y la institución educativa. Alumnos del taller participaron de las distintas etapas de construcción de la estructura, aplicando conocimientos adquiridos durante su formación técnica para resolver una necesidad concreta de accesibilidad.
El intendente José Luis Walser, visitó el lugar y recorrieron el sector de Mecánica; dialogaron con alumnos y docentes acerca del proceso de fabricación.
Federico Pittau, alumno de 5.º año, contó que el proyecto implicó varios meses de trabajo y atravesó distintas instancias de aprendizaje, desde la interpretación del plano hasta el armado, la soldadura y las correcciones que fueron necesarias durante la construcción.
"Durante los tres meses que estuve en la rotación trabajamos en esto desde el principio hasta el final. Tuvimos que leer el plano, soldar, armar y también corregir cosas que no habían quedado como necesitábamos. Fue mucho trabajo, pero se disfrutó y creo que quedó muy bien", explicó el estudiante.
La experiencia permitió que contenidos y habilidades desarrollados dentro del taller se transformaran en una herramienta que tendrá una aplicación directa en la comunidad.
Una nueva herramienta para la equinoterapia
La rampa será trasladada al Centro Ecuestre de Colón, donde será incorporada a las actividades de equinoterapia destinadas a personas con discapacidad, articuladas desde la Dirección de Protección y Promoción de Derechos y el Área de Discapacidad municipal.
Juan Pablo Villalba, secretario de Desarrollo Humano, destacó durante la recorrida: "El trabajo está terminado y vinimos a ver cómo quedó la rampa que formará parte de nuestra escuela de equinoterapia. Es un proyecto comunitario y un espacio nuevo que estamos creando desde la Municipalidad".
La estructura permitirá facilitar el ascenso y descenso durante las actividades con caballos y mejorar las condiciones de accesibilidad para quienes participen de la propuesta.
Escuela Técnica, Municipio e inclusión
El trabajo se suma a distintos proyectos que durante los últimos años vincularon a la Escuela Técnica N.º 1 con necesidades concretas de la ciudad.
En 2023, estudiantes y docentes de sus talleres participaron junto al Municipio en la realización de bancos accesibles que posteriormente fueron instalados en distintos espacios públicos. En 2025 también diseñaron y fabricaron una calesita inclusiva para la plaza del barrio Ombú.
A su vez, existen antecedentes de trabajos realizados por la institución para adaptar equipamiento destinado a personas con discapacidad, como la silla de ruedas para básquet entregada en 2021.
Desde la Municipalidad se valoró especialmente el compromiso de estudiantes y docentes de la E.E.T. N.º 1, transformando formación técnica y trabajo en equipo en soluciones concretas que amplían las posibilidades de participación de la comunidad.