Colapinto pidió disculpas tras el choque con Gasly: “Fue un error grande y grave”

George Russell se impuso este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, disputado en el circuito callejero de Bakú, mientras que Franco Colapinto abandonó después de protagonizar un accidente con su compañero Pierre Gasly cuando se encontraba en zona de puntos.

El piloto argentino venía realizando una carrera competitiva y marchaba décimo cuando, en la vuelta 36, intentó avanzar después de un relanzamiento tras la intervención del Safety Car. Colapinto bloqueó en la frenada e impactó contra el Alpine de Gasly. El incidente también involucró al McLaren de Lando Norris.

Los daños terminaron con el abandono de los dos pilotos de Alpine y de Norris. De esta manera, la escudería francesa perdió la posibilidad de sumar puntos después de haber tenido a sus dos autos en posiciones expectantes durante buena parte de la competencia.

Colapinto asumió la responsabilidad

Una vez finalizada la carrera, Colapinto reconoció su responsabilidad por lo ocurrido y pidió disculpas al equipo y a su compañero.

“Fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los dos autos. Estoy triste por la situación, pero intentaremos darlo vuelta pronto”, expresó el argentino.

Además, explicó qué ocurrió durante la maniobra: “Bloqueé antes de frenar y después tuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho para hacer”.

Finalmente, Colapinto manifestó: “Perdón al equipo y a Pierre. Fue un día complicado que venía siendo bastante bueno”.

Gasly, por su parte, confirmó que su compañero se acercó después de la competencia. “Sí, vino a disculparse”, respondió el francés al ser consultado sobre el episodio.

🇦🇷 | Franco Colapinto: "Bloqueé cuando empecé a frenar y despues estuve fuera de control toda la frenada" "Pido perdón al equipo a Pierre. Fue un error grave y perdimos muchos puntos"pic.twitter.com/MGdNrsEiMX — Alpine Club (@alpineclub_esp) September 26, 2026

Russell ganó una carrera accidentada

George Russell consiguió transformar la pole position lograda el viernes en victoria y alcanzó su tercer triunfo de la temporada 2026. El británico debió administrar dos relanzamientos provocados por la entrada del Safety Car y resistió sobre el final la presión de Max Verstappen.

La definición fue ajustada: Russell cruzó la meta apenas 0,196 segundos por delante de Verstappen. Isack Hadjar terminó tercero, a 10,704 segundos, y completó un doble podio para Red Bull.

Charles Leclerc finalizó cuarto y Kimi Antonelli protagonizó una importante remontada para ubicarse quinto después de haber largado desde el 16º puesto. Lewis Hamilton terminó sexto, mientras que Arvid Lindblad, Esteban Ocon, Oliver Bearman y Carlos Sainz completaron los diez primeros lugares.

La competencia tuvo seis abandonos, entre ellos los de Colapinto, Gasly y Norris. También quedaron fuera Alex Albon, Valtteri Bottas y los dos Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, estos últimos por problemas mecánicos.

uma coisa temos que admitir: foi artístico pic.twitter.com/ibpBfTYagp — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) September 26, 2026

Una oportunidad perdida para Alpine

El abandono significó un duro desenlace para Alpine porque sus dos pilotos habían mostrado ritmo para pelear por puntos. Antes del accidente, Gasly se encontraba incluso por delante de Colapinto y había transitado parte de la prueba en posiciones de puntuación.

El argentino había largado desde el décimo puesto, después de alcanzar la Q3 en la clasificación del viernes, y buscaba aprovechar las características particulares del circuito urbano de Bakú.

Sin embargo, el bloqueo en la vuelta 36 cambió completamente el panorama. El contacto inicial entre los Alpine desencadenó una serie de impactos que dejó fuera de competencia también a Norris y obligó a una nueva intervención del Safety Car.

Con la victoria, Russell cerró un fin de semana en el que había mostrado superioridad desde la clasificación y volvió a ganar después de su triunfo en Austria. La próxima fecha del calendario de Fórmula 1 será el Gran Premio de Bahréin, previsto para el 4 de octubre.