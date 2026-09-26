Le reclamaron dinero prestado a un amigo y le robaron el celular: cinco detenidos

Un joven denunció que cinco hombres lo interceptaron mientras circulaba en motocicleta por la ciudad de La Paz, le reclamaron la devolución de un dinero y le robaron el teléfono celular. A partir del rastreo del dispositivo, los sospechosos fueron localizados junto a una camioneta y quedaron detenidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 de este sábado, cuando el joven circulaba por inmediaciones de las calles 9 de Julio y Chabuco. De acuerdo con su denuncia, en ese sector fue interceptado por una camioneta Volkswagen Amarok, de la cual descendieron cinco hombres.

Según relató, los ocupantes del vehículo le exigieron la devolución de un dinero que, presuntamente, habían entregado a un amigo suyo para comprar bebidas alcohólicas. En medio de esa situación, uno de ellos le quitó un teléfono Samsung Galaxy A04e y luego el grupo se retiró en la camioneta.

Rastrearon el celular y llegaron hasta un barrio

Tras la denuncia, se inició la búsqueda del teléfono mediante una aplicación de localización. El seguimiento permitió establecer que el dispositivo se encontraba en barrio Feria, en la continuación de calle 9 de Julio.

Los investigadores se dirigieron hasta ese lugar y encontraron una camioneta Volkswagen Amarok que coincidía con la descripción aportada por el joven. En el interior del vehículo y en sus inmediaciones fueron localizados los hombres señalados en la investigación, de 24, 32 y 48 años.

Ante esta situación, se informó lo ocurrido a la Fiscalía en turno, que dispuso la detención de las cinco personas y su traslado a dependencias de la Jefatura Departamental La Paz.

La camioneta que habría sido utilizada durante el episodio también quedó a disposición de la Justicia para la realización de las pericias correspondientes.