Colapinto abandonó en Bakú tras quedar involucrado en un incidente: la maniobra que lo dejó fuera de carrera

El argentino protagonizó un incidente con Gasly y Norris durante la reanudación de la carrera en Bakú. El choque lo dejó fuera de competencia.
Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 después de protagonizar un accidente durante la reanudación de la carrera en la vuelta 36. El piloto argentino bloqueó los neumáticos al llegar a la primera curva, impactó contra su compañero de Alpine, Pierre Gasly, y la maniobra también terminó involucrando a Lando Norris.
El incidente ocurrió después de un período de Safety Car. En el relanzamiento, Colapinto llegó a la frenada de la curva 1, bloqueó y no consiguió detener el Alpine a tiempo. El argentino golpeó el auto de Gasly y la secuencia también afectó al McLaren de Norris, que terminó contra el muro.
El accidente puso fin a una carrera en la que Colapinto había logrado mantenerse durante buena parte del desarrollo en la pelea por los puntos.
El accidente que terminó con la carrera de Colapinto
La reanudación de la competencia resultó determinante. Colapinto buscó aprovechar el relanzamiento para mantenerse en la disputa, pero el bloqueo durante la frenada desencadenó el choque múltiple.
Gasly y Norris también quedaron involucrados en el incidente. El piloto de McLaren impactó contra las defensas después del contacto y la carrera volvió a quedar condicionada por lo sucedido en el exigente circuito callejero de Bakú.
De esta manera, el argentino no pudo completar las 51 vueltas previstas para la 15ª fecha del campeonato de Fórmula 1.
¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR! 📺 #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PTF5NX0vkZ— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026
Un fin de semana que había comenzado con buenas señales
Colapinto había llegado a la carrera después de una destacada actuación en la clasificación. El piloto de Alpine consiguió avanzar hasta la Q3 por cuarta vez en la temporada y terminó décimo en la sesión, pese a que un bloqueo de neumáticos condicionó su último intento.
Posteriormente, una modificación en la grilla le permitió comenzar la carrera desde el noveno cajón, mientras que Gasly partió séptimo.
En la largada, Colapinto evitó riesgos y consiguió mantenerse en la zona de puntos durante las primeras vueltas. El argentino había iniciado la competencia con neumáticos medios y con una estrategia que apuntaba inicialmente a una sola detención.
Venía de sumar puntos en Madrid
La presentación en Azerbaiyán llegó después de una buena actuación de Colapinto en el Gran Premio de España, disputado en el circuito Madring de Madrid. Allí había finalizado séptimo y sumado seis puntos, tras largar desde la novena posición.
En Bakú, el argentino volvió a mostrarse competitivo durante la clasificación y buena parte de la carrera, pero el incidente de la vuelta 36 terminó anticipadamente con su participación.