Profesionales de Ciencias Económicas pueden acreditar su matrícula desde el celular

Desde Mi Entre Ríos los profesionales matriculados de Ciencias Económicas podrán portar y acreditar su matrícula desde el celular, de manera simple y segura.
El Gobierno de Entre Ríos, junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer), presentó la nueva Credencial Digital, una herramienta disponible en Mi Entre Ríos que permite a los profesionales matriculados portar y acreditar su matrícula desde el celular, de manera simple, segura y con información actualizada en tiempo real.
La iniciativa fue desarrollada desde la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, y está destinada a contadores públicos, licenciados en Economía, licenciados en Administración, doctores en Ciencias Económicas, actuarios y demás profesionales matriculados ante el Cpceer.
La Credencial Digital está disponible tanto en la aplicación como en el sitio web de Mi Entre Ríos. Al ingresar a la plataforma, el sistema obtiene automáticamente los datos registrales del profesional desde el padrón del Cpceer, sin necesidad de completar formularios, cargar información adicional ni adjuntar documentación.
Al respecto, el secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, señaló: "Seguimos sumando servicios a Mi Entre Ríos para simplificar gestiones concretas. Estamos trabajando para que cada vez más trámites, documentos y servicios provinciales estén disponibles desde el celular".
Por su parte, el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, Julio Fochesatto, destacó: "Esta herramienta es un paso importante para modernizar y facilitar el ejercicio profesional, brindando a nuestros matriculados una forma práctica y segura de acreditar su condición profesional".
Cómo acceder a la credencial
Para acceder, los profesionales deben ingresar a Mi Entre Ríos desde la web o la aplicación, dirigirse a la sección "Credenciales" y seleccionar "Credencial Consejo de Ciencias Económicas". Si el profesional se encuentra correctamente registrado en el padrón del Cpceer, sus datos aparecerán automáticamente.
En caso de que algún dato personal o el estado de la matrícula no se encuentre actualizado, el profesional deberá solicitar su modificación ante el Cpceer o su delegación departamental, ya que Mi Entre Ríos refleja la información registrada en el padrón del Consejo.
La Credencial Digital acredita la identidad profesional y el estado de la matrícula de manera inmediata. Para aquellas presentaciones que requieran específicamente una constancia formal de matrícula vigente, el Cpceer continuará emitiéndola a través de sus canales habituales.
La nueva herramienta forma parte del proceso de modernización y despapelización que impulsa la provincia, incorporando documentos, trámites y servicios digitales en Mi Entre Ríos, la plataforma única de trámites y servicios del Gobierno provincial.