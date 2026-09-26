Preocupa el deterioro del lapacho blanco ubicado sobre una avenida de Paraná

El lapacho blanco ubicado en la esquina de avenida Ejército y O'Brien, de la ciudad de Paraná, presenta un avanzado estado de deterioro y genera preocupación por la posibilidad de que termine secándose. Un vecino alertó sobre la situación y señaló la existencia de una obra en construcción en las inmediaciones como un posible factor que podría estar afectando al ejemplar.

La preocupación adquirió relevancia por tratarse de una variedad poco frecuente. Los lapachos blancos son ejemplares escasos y su particular floración responde a características genéticas que los diferencian de los tradicionales lapachos rosados.

Ante el estado del árbol, el vecino pidió que se evalúen las condiciones en las que se encuentra y las posibles causas de su deterioro, con el objetivo de determinar si todavía es posible preservarlo, indica diario Uno.

Por qué son tan escasos los lapachos blancos

La particularidad del lapacho blanco está relacionada con una mutación genética del lapacho rosado, asociada a una baja pigmentación de sus flores. Esa característica no se reproduce fácilmente mediante las semillas del propio ejemplar.

De hecho, al sembrar semillas provenientes de un lapacho blanco, los nuevos árboles desarrollan mayoritariamente flores rosadas, por lo que no existe garantía de conservar la característica que distingue al ejemplar original.

Para obtener plantas que mantengan la floración blanca, los viveristas recurren habitualmente a métodos de propagación vegetativa, como el injerto sobre un lapacho rosado.

En condiciones naturales, la aparición de un lapacho con flores blancas depende de una combinación genética poco frecuente. Por ese motivo, cada ejemplar adquiere un particular valor dentro del arbolado urbano.

El arbolado urbano de Paraná

La situación también volvió a poner el foco sobre la conservación de los árboles frente al avance de construcciones y otras intervenciones en el espacio urbano.

Según datos del censo forestal municipal citados en el informe, Paraná cuenta con más de 58.400 árboles de vereda, una cantidad superior a los aproximadamente 42.000 ejemplares registrados durante el relevamiento realizado en 1990.

En este contexto, el reclamo por el lapacho de avenida Ejército apunta a que se determine qué produjo su deterioro y si existe alguna relación con las modificaciones realizadas en su entorno inmediato.