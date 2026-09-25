La Escuela de Música "Constancio Carminio" cerró una semana de festejos con una peña al aire libre en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La institución celebró la llegada de la primavera con música, danza y la participación de estudiantes y familias. La actividad se realizó sobre calle Italia, que fue cortada para el encuentro.
La Escuela de Música "Constancio Carminio" de Paraná cerró una semana de actividades por la llegada de la primavera con una peña al aire libre que reunió a estudiantes, docentes, familias y vecinos.
El encuentro se desarrolló sobre calle Italia, entre España y Urquiza, que fue cortada al tránsito para permitir el armado del escenario y los espacios destinados al público. Durante la jornada hubo música en vivo y presentaciones de grupos de danza, además de la participación de alumnos de distintas materias de la institución.
“Es una propuesta excelente porque convoca a toda la familia, a todos los bailarines y es un disfrute que se haga por tercer año consecutivo”, expresó una de las asistentes.
Música y danza para toda la familia
La propuesta permitió que los estudiantes pudieran mostrar parte de lo aprendido durante el año frente a sus familiares y amigos. El público acompañó desde las primeras filas, con celulares para registrar las presentaciones y algunos vecinos que incluso se animaron a bailar.
Ernesto González llegó para acompañar a su hija, que participaba de uno de los grupos de danza. "A todos lados voy con ella”, afirmó.
La noche y la posibilidad de realizar el encuentro al aire libre fueron otros de los aspectos destacados por quienes participaron de la peña.
Una tradición que reúne a varias generaciones
Entre el público también estuvo Ofelia, quien llegó para acompañar a su nieta Joseline, que se encontraba cantando sobre el escenario. La mujer destacó la posibilidad de disfrutar de las actividades junto a toda la familia. "Es una oportunidad para que podamos venir todos a disfrutar. Es muy lindo”, señaló.
Ofelia contó que había llegado acompañada por su hija y sus nietos, en una noche que tuvo como protagonistas a varias generaciones vinculadas con la música y la danza.
El recuerdo de una exalumna
Teresita también formó parte del público y llegó después de que su nieto participara de las actividades. Su vínculo con la institución se remonta a muchos años atrás, ya que fue alumna de la escuela.
“Enseña a ver el arte o a tener los chicos más contenidos para poder seguir, porque lo que necesita la juventud, los chicos, es que tengan ese deseo de poder estar en algo”, destacó.
Su historia también está ligada a la danza, ya que recordó sus propios años de actividad artística. “Yo bailaba folclore y tango con Chiquita Cuesta, era una hermosura", recordó.