Detuvieron a tres argentinos con chicles y desodorantes de contrabando en la frontera con Uruguay

Tres ciudadanos argentinos fueron detenidos este viernes en el Puente Internacional Libertador General San Martín, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, tras ser descubiertos transportando mercadería sin declarar en una presunta maniobra de contrabando.

El operativo fue realizado por la Prefectura del Puerto de Fray Bentos en la salida del Área de Control Integrado, donde personal de vigilancia detectó tres vehículos que circulaban en actitud sospechosa alrededor de las 6:20.

Intentó escapar del control

Según informaron las autoridades uruguayas, uno de los conductores intentó evadir el puesto de control al advertir la presencia de los efectivos. Sin embargo, fue interceptado a pocos metros y quedó demorado junto a los ocupantes de los otros dos vehículos.

Durante el procedimiento, los agentes solicitaron la documentación de las personas y de los automóviles, además de consultar si transportaban mercadería sin declarar.

Hallaron productos sin declarar

La inspección permitió constatar que dos de los tres vehículos trasladaban importantes bultos con mercadería en infracción aduanera.

Entre los productos secuestrados había cientos de desodorantes, repelentes y cajas de chicles, que presuntamente intentaban ingresar al Uruguay sin la correspondiente declaración ante la Aduana.

Tras el hallazgo, la Fiscalía uruguaya ordenó la detención de los tres ciudadanos argentinos y dispuso la incautación de toda la mercadería, además de los vehículos utilizados en la maniobra.

La investigación continúa para determinar el origen y el destino del cargamento, así como el alcance de la presunta infracción aduanera.