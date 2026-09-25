Un carpintero santafesino fabrica el sillón que usará el papa León XIV en Luján

Un sillón construido artesanalmente en la ciudad santafesina de Esperanza será utilizado por el papa León XIV durante su visita a Luján, prevista para noviembre. Enrique Mehring es el carpintero encargado de fabricar la pieza, que comenzó a realizar hace aproximadamente dos semanas a partir de una fotografía y algunas medidas que recibió como referencia.

El mueble tendrá 1,25 metros de altura y está realizado con madera de guatambú y paraíso, con un diseño de estilo nórdico. Una vez terminada la estructura, será tapizado con pana blanca y recibirá detalles dorados.

El trabajo adquiere una dimensión especial porque será destinado a una de las actividades de la visita del pontífice a la Argentina, programada oficialmente entre el 8 y el 11 de noviembre. El cronograma difundido por el Santuario de Luján establece que León XIV celebrará una misa en la plaza de la Basílica el miércoles 11 de noviembre a las 10.

Un sillón construido a partir de una fotografía

Mehring explicó a TN que el particular encargo llegó a través de conocidos de Luján. No recibió planos técnicos ni un diseño definitivo, sino apenas una imagen de referencia y algunas medidas.

“Fue un encargo que tuvimos por parte de unos amigos de Luján. Tomamos el desafío, porque ellos también estaban viendo cómo poder hacer para lograr este pedido que a ellos se lo hicieron también”, relató.

La falta de planos obligó al carpintero a apelar a su experiencia para resolver cada parte de la estructura. “Lo fui haciendo. A medida que iba haciendo cosas, iba construyendo. No tenía más que una foto”, explicó.

Mehring se dedica habitualmente al diseño y fabricación de sillas, sillones y mesas, por lo que pudo adaptar la referencia recibida y desarrollar su propia versión.

“Me pareció fácil de hacerlo y, lógicamente, tenía que ir pensándolo mientras hacía y fue saliendo”, contó.

Pana blanca y detalles dorados

La fotografía que recibió tampoco representaba un modelo que debiera reproducirse exactamente. Su función era mostrarle las características generales del sillón que buscaban obtener.

“Esa foto era ilustrativa, para que viera si podía hacer algo parecido a eso. Dentro de mi imaginación y mi trabajo logré lo que está en la foto”, señaló Mehring.

La estructura ya se encuentra avanzada, aunque todavía deberá atravesar las etapas de lustre y tapicería, además de recibir los detalles finales.

El sillón combinará las maderas de guatambú y paraíso con pana blanca y terminaciones doradas. La fabricación se realiza en Esperanza, localidad con una extensa tradición vinculada a la industria del mueble.

“Lo va a usar el Papa”

Más allá de las características técnicas, Mehring reconoció que la trascendencia del encargo comenzó a dimensionarse cuando pensó en quién utilizará finalmente la pieza.

“En el primer momento lo pensás literal: lo va a usar el Papa, se va a sentar y va a quedar en Argentina como recuerdo. Y uno después dice: ‘Pucha, lo hicimos nosotros’”, expresó.

Para el carpintero también representa una oportunidad de mostrar el trabajo que se realiza en su ciudad. “Está bueno que una celebridad se siente en una silla hecha en Santa Fe, acá en Esperanza, una ciudad que tiene muchos años y trayectoria”, agregó.

La empresa en la que desarrolla su actividad cuenta con 74 años de trayectoria en el rubro, según consignó TN.

Cuándo estará León XIV en Luján

La visita de León XIV será además la primera de un pontífice a la Argentina desde Juan Pablo II en 1987. El Vaticano confirmó que permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Un detalle importante respecto de la información inicial: el Papa llegará a la Argentina el 8 de noviembre, pero la misa en Luján está oficialmente programada para el miércoles 11 a las 10, en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.