Abel Pintos recibió una invitación del Vaticano para cantar frente al papa León XIV

Abel Pintos fue invitado a cantar ante el Papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina. La presentación tendrá lugar el lunes 9 de noviembre en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, provincia de Buenos Aires, una de las instituciones incluidas en la agenda oficial del pontífice.

El encuentro está programado para las 9:15 y será una de las primeras actividades de León XIV durante su segunda jornada en el país. Allí compartirá un momento con los trabajadores y las personas asistidas por el establecimiento, antes de continuar con sus compromisos en la Ciudad de Buenos Aires.

Según se conoció en las últimas horas, el cantante recibió una invitación formal desde el Vaticano para formar parte de la jornada. Su equipo mantendrá reuniones con los organizadores en los próximos días para terminar de definir los detalles de la participación, entre ellos el repertorio que interpretará.

Una presentación especial en Claypole

La actuación de Abel Pintos se desarrollará en el marco de una visita con un marcado carácter social. El Pequeño Cottolengo Don Orione es una institución dedicada al acompañamiento y cuidado de personas con discapacidad, y su inclusión en el recorrido permitirá al pontífice encontrarse con quienes viven y trabajan allí.

La presencia del músico sumará un momento artístico a esa actividad. Por ahora no se informó cuántas canciones interpretará ni cómo estará organizada su presentación dentro del encuentro, cuyo horario de inicio ya figura en el cronograma difundido para la visita papal.

La llegada del Papa León XIV a Claypole había sido anunciada días atrás por la propia institución. La comunidad del Cottolengo comenzó los preparativos para recibirlo, en una jornada que también contará con la participación de sus residentes, trabajadores y representantes de la congregación.

Cómo será la visita del Papa a la Argentina

El pontífice permanecerá en el país del 8 al 11 de noviembre. Su llegada está prevista para el domingo 8, procedente de Uruguay, y durante esos cuatro días desarrollará actividades religiosas, institucionales y sociales en distintos puntos del territorio argentino.

Después de su paso por el Cottolengo, el lunes 9 celebrará una misa a las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y de otras actividades con referentes religiosos.

Cottolengo Don Orione de Claypole, provincia de Buenos Aires.

La gira también contempla una visita a Córdoba y una celebración en Luján, antes de que León XIV continúe su viaje hacia Perú. La agenda combina ceremonias abiertas a los fieles con encuentros en instituciones sociales y espacios vinculados con la Iglesia.

La canción oficial para recibir al pontífice

La confirmación de la participación de Abel Pintos se conoce pocos días después de la presentación de “Argentina con el papa León”, la canción oficial preparada para la llegada del Santo Padre. La pieza fue seleccionada mediante un concurso nacional impulsado por la Conferencia Episcopal Argentina.

Al anunciar su elección, la Iglesia agradeció a quienes participaron de la convocatoria y pusieron su trabajo artístico al servicio de los preparativos. “Sigamos preparándonos para la llegada del papa León con alegría y esperanza”, expresó en el mensaje con el que dio a conocer la composición.

Por el momento, no se confirmó si el artista interpretará esa canción durante su presentación en Claypole o si ofrecerá un repertorio diferente. Esa definición quedará sujeta a las reuniones previstas entre su equipo y los responsables de organizar el encuentro.

De esta manera, Abel Pintos formará parte de una de las actividades programadas para recibir al Papa León XIV en la Argentina. La presentación del 9 de noviembre reunirá música y una visita institucional en el Cottolengo Don Orione, mientras continúan los preparativos para la llegada del pontífice.