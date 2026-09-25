Franco Colapinto hizo una gran clasificación y largará décimo en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto completó otra destacada clasificación en la Fórmula 1 y largará desde el décimo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino logró ingresar a la Q3 en el exigente circuito callejero de Bakú, aunque una salida de pista durante la última instancia le impidió mejorar su registro. La pole position quedó en manos de George Russell, con Mercedes.

Después de su actuación en Madrid, el piloto de Alpine llegó a Azerbaiyán con la intención de sostener su rendimiento. Las prácticas mostraron una evolución del equipo francés y la clasificación confirmó esas sensaciones: tanto Colapinto como su compañero Pierre Gasly consiguieron ubicarse entre los diez mejores.

El argentino cerró su participación con un tiempo de 1:44.963, a 2,437 segundos de Russell, quien marcó 1:42.526. Gasly terminó séptimo, con un registro de 1:44.047, mientras que Carlos Sainz, con Williams, se ubicó noveno, inmediatamente por delante de Colapinto.

Cómo fue la clasificación de Franco Colapinto

La actividad comenzó con una Q1 en la que el argentino logró avanzar sin mayores complicaciones. Registró el duodécimo mejor tiempo de la sesión, mientras Russell encabezó la clasificación y Gasly se ubicó sexto. El principal incidente lo protagonizó Kimi Antonelli, líder del campeonato, quien dañó la suspensión delantera izquierda de su Mercedes tras golpear las barreras.

En la Q2, Colapinto quedó inicialmente fuera de los puestos de clasificación con una vuelta de 1:44.869. Luego participó de una estrategia de equipo que favoreció a Gasly y, en su último intento, consiguió mejorar lo suficiente para superar a Oliver Bearman y Liam Lawson.

El piloto argentino terminó décimo en esa instancia y obtuvo el último lugar disponible para disputar la Q3. Fue una clasificación ajustada, que le permitió compartir la última tanda con su compañero de Alpine y asegurar una posición entre los diez primeros de la grilla.

Una salida de pista condicionó su última vuelta

En la Q3, Franco Colapinto tuvo dificultades para completar sus intentos rápidos. Durante una de sus vueltas se pasó en la curva 15 y perdió la posibilidad de establecer un registro competitivo, mientras los principales candidatos comenzaron a bajar sus tiempos.

En el tramo final tampoco pudo mejorar lo suficiente para avanzar posiciones y quedó décimo. Gasly, por su parte, aprovechó la última sesión para conseguir el séptimo lugar, por delante de Max Verstappen, quien terminó octavo después de encontrarse con banderas amarillas durante su intento final.

La clasificación fue dominada por Russell, que estableció una diferencia de 837 milésimas sobre Charles Leclerc, segundo con Ferrari. Oscar Piastri completó los tres primeros puestos, mientras que Isack Hadjar quedó cuarto, Lando Norris quinto y Lewis Hamilton sexto.

Cuándo corre Colapinto el Gran Premio de Azerbaiyán

La jornada también estuvo marcada por el accidente de Antonelli, quien no pudo continuar después de golpear el muro en la primera parte de la clasificación. El italiano quedó en el decimosexto lugar, por lo que deberá intentar recuperar posiciones durante la competencia.

Para Colapinto, el décimo puesto representa otra oportunidad de buscar puntos con Alpine. El argentino había terminado 18° y 11° en las primeras dos prácticas, mientras que este viernes fue décimo en el último entrenamiento antes de conseguir su lugar en la Q3.

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado 26 de septiembre, desde las 8 de la mañana de Argentina. La carrera tendrá 51 vueltas sobre el circuito urbano de Bakú, de 6,003 kilómetros, donde Franco Colapinto partirá desde la quinta fila junto a Carlos Sainz.