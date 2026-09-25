Una metalúrgica apagó sus hornos y ofreció sobrantes de bronce para pagar salarios adeudados

Unos 60 trabajadores de la metalúrgica Vaspia, ubicada en Lanús Este, denunciaron una situación laboral que se agravó esta semana, cuando la fábrica apagó su horno de fundición y dejó de operar. Según relataron los empleados, la empresa les adeuda salarios desde julio y les ofreció alrededor de 300 kilos de bronce sobrante como alternativa para afrontar parte de esa deuda.

El ofrecimiento se produjo en medio de la incertidumbre por la continuidad de la planta. Los operarios aseguran que no recibieron explicaciones sobre el cese de las actividades ni una propuesta concreta para regularizar los pagos pendientes, entre los que también se encuentra el aguinaldo.

“Los dueños desaparecieron”, denunciaron trabajadores de la firma al describir la falta de respuestas. Buena parte del personal cuenta con una antigüedad de entre 20 y 30 años, por lo que la paralización afecta a empleados que desarrollaron gran parte de su trayectoria laboral en el establecimiento.

La propuesta de pago que denunciaron los trabajadores

David Gallego, uno de los operarios, contó que la alternativa planteada por la empresa consistió en entregarles el material que había quedado de trabajos anteriores. “Nos ofrecieron 300 kilos de bronce. Lo que estaba en el horno. No es nada. Es lo que les sobraba. ¿Con eso qué hacemos?”, expresó.

De acuerdo con su testimonio, no se trataba de una entrega de dinero ni de un cronograma para cancelar los haberes, sino de restos de metal que los propios trabajadores deberían recibir como compensación. Los empleados cuestionaron la propuesta frente a los meses de salarios pendientes.

La situación se volvió más incierta después de que la metalúrgica interrumpiera el funcionamiento del horno, una pieza central de su actividad productiva. Por el momento, no se informó oficialmente si la paralización será temporal ni cómo se resolverá la situación del personal.

Reclaman salarios y respuestas sobre el futuro de la planta

Los trabajadores sostienen que la deuda comenzó en julio y que tampoco cobraron el medio aguinaldo. La falta de ingresos durante varios meses afecta a unas 60 familias que dependen de la actividad de la fábrica.

A esa preocupación se suma la ausencia de información sobre el futuro laboral de los operarios. Según sus denuncias, no mantienen contacto con los responsables de Vaspia y desconocen si existe un plan para retomar la producción o cumplir con las obligaciones salariales.

Hasta el momento, la versión difundida sobre el ofrecimiento de los 300 kilos de bronce proviene de los empleados. No se conoció una respuesta de la empresa que explique los motivos de la interrupción de las actividades o confirme cómo pretende cancelar las deudas.

El contexto de la actividad industrial

El conflicto en esta metalúrgica se produce en un escenario de dificultades para distintos sectores manufactureros. Los últimos datos difundidos por el INDEC mostraron una caída superior al 4% en la actividad industrial de julio, en comparación con el mismo mes del año anterior.

La industria metalúrgica es una de las actividades que atraviesan ese contexto, aunque los indicadores generales no permiten establecer por sí solos las causas particulares de la situación de Vaspia. Los trabajadores, mientras tanto, concentran su reclamo en el cobro de los haberes y en obtener información sobre la continuidad de sus puestos.

Con la producción detenida y sin una fecha comunicada para la regularización salarial, los empleados permanecen a la espera de respuestas. La propuesta de entregar sobrantes de bronce, según denunciaron, no resolvió el conflicto ni despejó las dudas sobre el futuro de la fábrica de Lanús Este.