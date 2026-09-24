La actividad económica cayó 2,9% en julio: fue el mayor retroceso mensual en más de seis años

La actividad económica cayó 2,9% en julio respecto de junio, de acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Indec este jueves. En la comparación con julio de 2025, el indicador mostró una baja del 1,4%. El resultado revirtió la mejora mensual que se había registrado en junio.

La caída intermensual corresponde a la serie desestacionalizada, que permite comparar julio con junio. El descenso interanual mide, en cambio, la variación frente al mismo mes del año pasado. Pese a ambos resultados negativos, la actividad acumuló una suba del 1,7% entre enero y julio de 2026 respecto de igual período de 2025.

#DatoINDEC La actividad económica cayó 1,4% interanual en julio de 2026 https://t.co/jkD57fslJK pic.twitter.com/7vvm8CJ4xF — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 24, 2026

El dato volvió a mostrar una evolución irregular de la economía. En junio, el EMAE había crecido 0,8% mensual y 2,7% interanual; en julio, ambas comparaciones pasaron a terreno negativo.

Comercio e industria, entre las mayores bajas

De los 15 sectores que integran el EMAE, ocho registraron caídas interanuales en julio. Entre ellos se destacaron el comercio mayorista, minorista y reparaciones, con un retroceso del 5,1%, y la industria manufacturera, que bajó 4,6%. En conjunto, ambos sectores restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

Otros siete sectores crecieron frente a julio de 2025. La pesca registró una suba del 424,5% y la explotación de minas y canteras avanzó 8,4%. También creció 0,7% la actividad de agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Los aportes positivos no alcanzaron para compensar las bajas del resto de la economía.

Qué puede pasar en los próximos meses

La baja de julio se conoció después de que el PBI desestacionalizado retrocediera 0,6% en el segundo trimestre frente al primero. Un nuevo trimestre de contracción configuraría lo que se denomina recesión técnica, aunque el resultado de julio por sí solo no permite establecer cómo cerrará todo el tercer trimestre.

Las consultoras relevadas por el Banco Central estimaron un crecimiento del 2,1% del PBI en 2026, mientras que el proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno previó una expansión del 3% para este año, publicó Clarín.