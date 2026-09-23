Industria metalúrgica en caída: la exministra Giorgi analizó las causas y advirtió por las pymes

La caída de la industria metalúrgica y sus consecuencias sobre las pymes fueron analizadas por la exministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, quien advirtió en diálogo con Elonce sobre el impacto que atraviesan distintos polos productivos y sostuvo, al citar un informe de ADIMRA, que Paraná se encuentra entre los centros afectados por la retracción.

Giorgi sostuvo que la situación responde a una combinación de factores y puso en primer término el debilitamiento de la demanda interna. Su diagnóstico encuentra un correlato parcial en los últimos indicadores oficiales: el INDEC informó que la producción industrial manufacturera cayó 5% interanual en julio de 2026 y que la utilización de la capacidad instalada se ubicó ese mes en 58,2%.

La exfuncionaria señaló que el menor consumo repercute directamente sobre la producción. "No es que de repente los argentinos dejamos de consumir porque nos dedicamos a la autoproducción de nuestra canasta básica, es porque no alcanza", expresó.

Consumo e importaciones, bajo análisis

Giorgi también apuntó al ingreso de productos importados como otro de los factores que, según su análisis, presionan sobre las empresas nacionales. Planteó que existen diferencias en materia tributaria, logística y de costos que dificultan la competencia de las pymes industriales.

En ese sentido, mencionó la Encuesta de Tendencia de Negocios del INDEC. El relevamiento oficial correspondiente a junio-agosto mostró que el 53,2% de los industriales consultados identificó a la demanda interna insuficiente como principal limitación para aumentar la producción, mientras que el 10,3% señaló la competencia de productos importados.

"Primer problema, caída del consumo; segundo problema, importaciones en competencia desleal", interpretó Giorgi sobre esos indicadores. La caracterización de la competencia como "desleal" corresponde a su evaluación: el informe del INDEC utiliza específicamente la categoría "competencia de productos importados".

Tasas de interés y producción

Otro punto cuestionado por la exministra fue el costo del financiamiento para las empresas. A su entender, las tasas elevadas dificultan tanto la inversión como las posibilidades de las firmas de financiar a proveedores y clientes.

"No puede ser que la estabilidad se logre a costa de tasas de interés por las nubes, que lo único que permiten es ganancia financiera y ahogan al que está tratando de producir", manifestó Giorgi.

La exfuncionaria sostuvo que el escenario no afecta de la misma manera a toda la economía. Destacó el desempeño de actividades vinculadas con la minería, petróleo, gas y producción agropecuaria y remarcó que no plantea una contraposición entre esos sectores y la industria. "No es uno contra otros. Es una Argentina para sumar", afirmó.

Los sectores que Giorgi considera más afectados

Al ser consultada por las ramas que presentan mayores dificultades, Giorgi mencionó a la industria textil, el calzado, la construcción y la actividad metalmecánica. También vinculó la situación de la construcción con la reducción de la obra pública nacional.

En ese punto cuestionó que el equilibrio fiscal se sostenga mediante la paralización de infraestructura y planteó la necesidad de atender obras viales y de saneamiento. "Alguien alguna vez va a tener que comenzar a arreglar los caminos", señaló, y consideró que existen proyectos que difícilmente puedan financiarse únicamente mediante inversión privada.

Débora Giorgi, exministra de Industria (Elonce)

El escenario industrial convive, no obstante, con indicadores macroeconómicos heterogéneos. El PIB creció 2% interanual durante el segundo trimestre de 2026, aunque retrocedió 0,6% frente al trimestre anterior en términos desestacionalizados. En agosto, además, las exportaciones crecieron 12,4% interanual y las importaciones 3,6%, con un superávit comercial de US$2.187 millones.

El debate sobre las inversiones

Finalmente, Giorgi se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Si bien valoró la llegada de capitales y el crecimiento de sectores exportadores, planteó que los proyectos deberían generar una mayor integración con proveedores industriales argentinos.

"Se podrían reordenar en una mesa de negociación algunas cuestiones que tienen que ver con el costo fiscal y fundamentalmente con desarrollar una cadena de proveedores, hacer transferencia de tecnología y generar fuentes de trabajo con valor agregado", sostuvo.