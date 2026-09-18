Reconocida cadena de artículos deportivos despidió a 90 empleados y entró en concurso preventivo

Mega Sports despidió a 90 empleados y entró en concurso preventivo en medio de las dificultades financieras que atraviesa la cadena de artículos deportivos, que también controla las marcas Factory Deportivo y Shopping Deportivo.

Las cesantías afectaron a vendedores, encargados y trabajadores administrativos de distintas sucursales. Los exempleados aseguraron que todavía permanecen impagos salarios, indemnizaciones, vacaciones, aguinaldos y liquidaciones finales.

La crisis se produjo en un escenario marcado por la caída del consumo, las bajas ventas de indumentaria y calzado deportivo y el crecimiento de las importaciones en reemplazo de parte de la producción nacional.

Reclamos por la forma de comunicar los despidos

De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, la compañía quedó bajo intervención de un síndico y actualmente se encuentra gestionada por Carolina Gacio.

Los exempleados cuestionaron la forma en que fueron notificados. Según afirmaron, en algunos casos las comunicaciones no se realizaron mediante los procedimientos habituales.

“A los encargados y vendedores les llevaban una fotocopia de la carta documento. Ni siquiera les entregaban el original. En otros casos aparecía un supervisor en el local, les mostraba el despido desde el teléfono y les decía que después les llegaría la carta a sus casas”, relató Sergio a iProfesional, quien trabajó durante 10 años en la empresa.

Los cesanteados también denunciaron que la compañía utilizó distintas causales para justificar las desvinculaciones. Según sostuvieron, esos argumentos serían infundados y buscarían evitar el pago completo de las indemnizaciones. Las acusaciones corresponden a los trabajadores y deberán resolverse en las instancias laborales o judiciales correspondientes.

Trabajadores con décadas de antigüedad

Matías, despedido en mayo de 2026 después de 16 años de trabajo, aseguró que no recibió la liquidación final correspondiente a los días trabajados. Actualmente se desempeña como conductor mediante una aplicación para mantener a sus cuatro hijas.

El exempleado denunció que la empresa habría inventado causales para llevar los conflictos a juicio. “Están haciendo un vaciamiento de la empresa para no pagar”, afirmó.

Entre los afectados también se encuentra un empleado con 27 años de antigüedad, quien fue despedido en enero después de ser responsabilizado por un crédito presuntamente mal liquidado. Según su reclamo, tampoco había cobrado el sueldo de diciembre ni el medio aguinaldo.

Germán, por su parte, fue desvinculado en mayo tras trabajar 20 años en la firma. Aseguró que le atribuyeron un faltante de mercadería registrado en una sucursal donde nunca había prestado servicios.

Tamara fue despedida durante el mismo mes luego de 11 años de trabajo, bajo el argumento de una supuesta “falta de respeto”. La exempleada sostuvo que existía “presión para vender y con las comisiones”.

Reclamos por salarios e indemnizaciones

Los extrabajadores marcaron diferencias entre la administración actual y la gestión anterior de la empresa, encabezada por su fundador.

“Cuando en la empresa estaba el padre, se arreglaba de otra manera. No se despedía a la gente con causa ni sin pagarle nada. La empresa era otra cosa. Hoy está desestabilizada y no te paga”, sostuvo una de las personas afectadas.

Un grupo de aproximadamente 30 trabajadores debió movilizarse frente a la sede de la compañía para exigir el pago del último salario. Después de la protesta, el dinero fue depositado en dos cuotas.

Sin embargo, las liquidaciones finales, indemnizaciones, vacaciones y aguinaldos continuaban impagos para la mayoría de los despedidos.

Los locales continúan funcionando

Pese al conflicto financiero y laboral, Mega Sports mantenía operativos entre 26 y 27 establecimientos. Los exempleados señalaron que, después de las últimas cesantías, no se habían producido nuevos despidos.

“Los locales siguen funcionando. Puede haber bajado la venta, pero después de los últimos despidos no echaron a más personas y los comercios continúan abiertos”, indicaron.

Los trabajadores afirmaron que la compañía también acumulaba deudas con proveedores, algunos de los cuales habrían suspendido la entrega de mercadería ante las demoras en los pagos.

La caída de la actividad complicó, además, la reinserción laboral de las personas desvinculadas. “Buscar trabajo es prácticamente imposible. Tengo un hijo recién nacido y pago un alquiler de casi 900.000 pesos. Detrás de cada despido hay una familia, hijos, alquileres y gastos que no esperan”, expresó uno de los afectados.

Preparan una nueva movilización

Los exempleados realizaron una concentración frente a las oficinas comerciales ubicadas en la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano.

Ante la falta de respuestas definitivas, proyectaron una nueva manifestación para el 14 de octubre, posiblemente frente a una de las sucursales que permanece en funcionamiento.