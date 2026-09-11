La histórica zapatería Privilege cerrará tras 27 años en Paraná

Privilege. Una histórica zapatería cerrará tras 27 años de actividad comercial en la peatonal San Martín de Paraná. Calzados Privilege, ubicada en San Martín 1005, inició la liquidación de su mercadería y mantendrá abiertas sus puertas hasta que se alquile el inmueble.

El cierre provocará que tres trabajadores pierdan sus puestos. La firma cuenta con otro establecimiento en la misma cuadra, pero la caída de las ventas impidió trasladar a todos los empleados hacia ese local.

Marcelo Ruggeri, antiguo trabajador y referente del sector comercial, explicó a Elonce que la decisión generó tristeza, pero respondió a una situación económica que se volvió imposible de sostener.

“Es más caro tener abierto que cerrarlo”

Ruggeri señaló que las dificultades no comenzaron recientemente, aunque se profundizaron durante los últimos dos años. El descenso del consumo y el aumento de los costos operativos terminaron por volver inviable la continuidad del comercio.

“Esto no es de ahora. Venimos de una situación de crisis económica de hace mucho tiempo, pero se agravó en estos últimos dos años y llegó un momento en el que no se puede más. Es más caro tener abierto el negocio que cerrarlo”, lamentó.

El comerciante indicó que el cierre de Privilege no representó un caso aislado. Otros establecimientos redujeron sus dimensiones, se trasladaron hacia inmuebles con alquileres más bajos o directamente dejaron de funcionar.

Tres trabajadores perderán sus puestos

La empresa mantendrá otro local abierto dentro de la misma cuadra, aunque allí ya trabaja una cantidad importante de personas. La facturación actual no permite incorporar a los empleados alcanzados por el cierre.

“Hay tres empleados que quedan sin trabajo. Tenemos otro local en la misma cuadra, pero somos muchos y no hay ventas suficientes para poder mantener esos puestos”, explicó Ruggeri.

Dos de los trabajadores afectados tenían más de 15 años de antigüedad, mientras que otro acumulaba más de 25 años dentro del comercio, según se informó. El cierre interrumpirá así trayectorias laborales construidas durante buena parte de la historia del establecimiento.

Los costos que enfrenta un comercio

Ruggeri explicó que las ventas deben alcanzar un volumen suficiente para cubrir todos los gastos.

“Un comercio necesita vender lo suficiente para pagar los sueldos, el alquiler, la luz, los impuestos y todo lo que necesita un local para estar abierto. Hoy la mayoría no está pudiendo hacer frente a esos gastos”, afirmó.

Según describió, algunos comercios cerraron, otros cambiaron de ubicación y varios redujeron su estructura. En el caso de la firma, pasará de tener dos sucursales en el centro a conservar solamente una.

Liquidación antes del cierre definitivo

Privilege mantendrá sus puertas abiertas durante septiembre y continuará con la liquidación hasta que se concrete el alquiler del inmueble. La intención será vender el stock que no se trasladará al otro establecimiento.

Entre los productos ofrecidos aparecieron pares discontinuos y mercadería que el comercio decidió no conservar. Gran parte de los artículos se comercializan a mitad de precio o al costo.

“Vamos a seguir con la liquidación hasta que el local se alquile. Este mes seguro continuaremos. Estamos tratando de vender todos los pares discontinuos y las cosas que no queremos llevar al otro negocio”, detalló.

El impacto de las compras digitales

Ruggeri también se refirió a los cambios en los hábitos de consumo y señaló que muchas personas dejaron de realizar compras en establecimientos físicos.

Según consideró, esa transformación profundizó las dificultades de los comercios tradicionales.

“Mucha gente dice que hace un montón que no va al centro y que no compra más en locales físicos. Eso también nos está afectando. Comprar detrás de una pantalla significa que muchos puestos de trabajo se están perdiendo”, sostuvo.

El referente comercial planteó que existe una competencia desigual entre los negocios que afrontan alquileres, salarios e impuestos y algunos vendedores digitales con estructuras y obligaciones diferentes.

Las propuestas para recuperar movimiento

Ruggeri destacó la realización del “Miércoles de Paseo”, una iniciativa impulsada por comerciantes para generar actividad en la peatonal durante los días de menor circulación.

La propuesta incluyó descuentos, promociones, exhibiciones en la vía pública y actividades culturales. Sin embargo, reconoció que estas acciones sirven como incentivo, pero no alcanzan para revertir la caída general de las ventas.

Histórica zapatería de Paraná cierra definitivamente

“Cada vez funciona mejor, pero no salva el mes ni la semana. Es un aliciente, un pequeño incentivo. La idea es que la gente vuelva a la peatonal y compre”, afirmó.

“No bajamos los brazos”

El cierre de Calzados Privilege marcará el final de 27 años de presencia en uno de los principales corredores comerciales de Paraná. La decisión representó también un nuevo golpe para los trabajadores y comerciantes del centro.

Pese al difícil escenario, Ruggeri aseguró que continuarán sosteniendo el otro establecimiento mientras resulte posible. También expresó su deseo de que la actividad comercial pueda recuperarse.

“Es una situación lamentable y triste, pero no bajamos los brazos. Seguiremos luchando hasta donde podamos y ojalá que, más temprano que tarde, empecemos a ver que se revierta esta situación”, concluyó.