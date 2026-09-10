Paraná proyecta crear un ente para gestionar el Parque Solar y el patrimonio energético municipal

El Ente de Gestión Energética de Paraná (ENERPAR) es la nueva herramienta que el Ejecutivo Municipal propuso crear para administrar, conservar y proyectar el patrimonio energético de la ciudad. El proyecto de ordenanza fue enviado al Concejo Deliberante y contempla también la conformación del Sistema de Gestión Energética Municipal (SIGEM).

La iniciativa está vinculada con la próxima puesta en funcionamiento del Parque Solar Fotovoltaico Paraná, que se convertirá en uno de los principales activos energéticos municipales. Desde el Ejecutivo plantearon que la incorporación de infraestructura de generación requiere una estructura especializada que garantice su funcionamiento y conservación a largo plazo.

El proyecto apunta a establecer responsabilidades y herramientas permanentes para planificación, mantenimiento, seguimiento y control. El esquema alcanzará tanto las inversiones existentes como los nuevos proyectos energéticos que pueda incorporar el Municipio.

El Parque Solar, uno de los principales activos

Una vez que comience a funcionar, la administración, operación y gestión del Parque Solar Fotovoltaico quedará comprendida dentro del nuevo modelo propuesto. Su próxima habilitación fue señalada como un punto de inflexión para avanzar hacia una mayor especialización técnica.

La gestión prevista incluye programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. También contempla sistemas de información, telemetría, supervisión, medición y control para conocer de manera permanente el desempeño de la infraestructura.

A su vez, deberán desarrollarse herramientas para detectar y administrar riesgos técnicos, regulatorios, económicos y financieros. El esquema incorporará también factores climáticos, ambientales y digitales que puedan afectar el funcionamiento o la conservación de los activos.

Qué funciones tendrá ENERPAR

El proyecto propone que ENERPAR funcione como un organismo especializado encargado de administrar aquellos activos energéticos que le sean asignados y ejecutar técnicamente los planes y proyectos establecidos dentro de la política energética municipal.

Su implementación, de acuerdo con la propuesta enviada al Concejo, será gradual y deberá seguir criterios de austeridad organizativa y especialización técnica. La eventual incorporación de cargos o las modificaciones en las plantas de personal tendrán que adecuarse a la normativa municipal vigente.

El texto establece el mismo criterio para las remuneraciones. De esta manera, la iniciativa busca desarrollar una estructura específica sin desligar su conformación de las reglas presupuestarias y administrativas que rigen al Municipio.

Un sistema para coordinar la política energética

Además de ENERPAR, el Ejecutivo propuso crear el Sistema de Gestión Energética Municipal (SIGEM), pensado como marco general de planificación y coordinación de las políticas vinculadas con esta área.

Según el proyecto, su Coordinación Estratégica tendrá carácter transversal y será ad honorem. Tampoco asumirá atribuciones económicas, financieras, patrimoniales ni relacionadas con la administración de personal.

La propuesta parte de que los activos energéticos públicos poseen un elevado valor y un extenso ciclo de vida. Por ese motivo, requieren conservación, modernización, seguridad y seguimiento económico sostenidos para preservar las inversiones realizadas.

Eficiencia energética y nuevos proyectos

El esquema proyectado no se limitará al Parque Solar. También permitirá desarrollar programas de eficiencia energética e incorporar herramientas para la medición, recopilación y gestión de datos sobre el consumo y la generación.

A futuro, el Municipio pretende que la estructura pueda acompañar nuevos proyectos de energías renovables, almacenamiento y otras infraestructuras relacionadas con la movilidad sostenible.

El objetivo expresado en la iniciativa es que cada activo energético municipal sea gestionado bajo criterios técnicos, económicos y ambientales, con una planificación que permita optimizar su funcionamiento y conservar su valor.

La definición quedará en manos del Concejo

La propuesta deberá ahora ser analizada por el Concejo Deliberante, que tendrá a su cargo el tratamiento de la ordenanza para determinar la creación de ENERPAR y del Sistema de Gestión Energética Municipal.

La iniciativa se presenta en momentos en que Paraná se prepara para incorporar a su patrimonio una infraestructura energética de una escala inédita para la administración local, a partir de la puesta en marcha del Parque Solar Fotovoltaico.

Con ese escenario, el Ejecutivo busca establecer una estructura permanente para gestionar la generación energética municipal y proyectar futuras inversiones, con el objetivo de convertir la incorporación de energías renovables en una política sostenida en el tiempo.