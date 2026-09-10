El Coro de la Ciudad celebra sus 30 años con un Encuentro Coral gratuito

El Coro de la Ciudad celebra sus 30 años con una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales. La presentación será el sábado 12 de septiembre, a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, con entrada libre y gratuita.
El Coro de la Ciudad celebra sus 30 años de trayectoria con un Encuentro Coral que reunirá a cuatro agrupaciones este sábado 12 de septiembre, desde las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero. La propuesta será con entrada libre y gratuita.
La actividad formará parte del Ciclo de Encuentros Corales, una iniciativa destinada a promover y fortalecer el canto colectivo en Paraná y la región. En esta oportunidad, la celebración por las tres décadas del organismo municipal le dará un carácter especial a la convocatoria.
Participarán el Coro de la Ciudad, el Taller Coral del Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos, el Coro Voces en Obra del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos Regional ONO y el Coro Polifónico de Adultos de la Escuela Coral N.º 1 Coral Mario Monti.
Un repertorio con identidad entrerriana
El Coro de la Ciudad, en el marco del programa Todas las Voces, presentará un repertorio integrado por obras vinculadas con la música popular y coral. Entre ellas estarán El Coro de la Ciudad, de Gustavo Sattler; El valle y el volcán, de María Elena Walsh, y Manchai puito (Two Little Doves).
También interpretará Tiempo del jacarandá, de Eduardo Falú y Osiris Rodríguez Castillo, y Soy entrerriano, de Linares Cardozo. La dirección estará a cargo de Eliseo Almada, acompañado por Candelaria Acutain en asistencia de dirección y Ángel Oscar Giles en asistencia instrumental.
Almada explicó que el ciclo busca generar espacios de intercambio “entre distintos organismos corales” y destacó la importancia del canto comunitario como una práctica capaz de reunir diferentes experiencias y generaciones.
Cuatro agrupaciones sobre el escenario
El Taller Coral del Sindicato de Luz y Fuerza de Entre Ríos estará dirigido por Jesús Galiussi, con preparación vocal de Lucrecia Dalila Martínez. Su presentación incluirá Recuerdos de Ipacaraí, Zamba para olvidar, Canción de Puerto Sánchez, Ella ya me olvidó y Hoy.
Por su parte, Voces en Obra, perteneciente al Colegio de Arquitectos de Entre Ríos Regional ONO, ofrecerá versiones corales de canciones de Fito Páez, Divididos, Charly García, Julio César Rutigliano y Andrés Calamaro. La dirección general corresponde a Leandro Nicolás Gómez y la técnica vocal a Paola Almada.
La agrupación estará acompañada además por músicos invitados en saxo, guitarra, bajo y percusión, sumando diferentes sonoridades a las interpretaciones corales previstas para la noche.
Una celebración por tres décadas de canto
La programación se completará con el Coro Polifónico de Adultos de la Escuela Coral N.º 1 Coral Mario Monti, dirigido por Eduardo Retamar y con preparación vocal de Cecilia Leyes.
El grupo interpretará obras de Ricardo Soulé, Jorge Fandermole, Joaquín Dávila, Ramón Ayala y César Isella. La asistencia de dirección estará integrada por Alan Dunand, Carolina Montiel, Miguel Gómez y Melina Schepens, mientras que Gonzalo Juárez participará en piano.
Así, el escenario del Teatro 3 de Febrero reunirá distintas generaciones, repertorios y estilos para acompañar un aniversario significativo: los 30 años del Coro de la Ciudad y la continuidad de una propuesta que busca mantener vigente y ampliar la actividad coral.