El Parque Solar Fotovoltaico de Paraná entró en su etapa final: tendrá 10.400 paneles y abastecerá el alumbrado público

El Parque Solar Fotovoltaico de Paraná entró en su etapa final, con tareas de configuración, control y pruebas de equipos. Tendrá 10.400 paneles y generará energía equivalente al consumo del alumbrado público LED de la ciudad.
El Parque Solar Fotovoltaico de Paraná entró en su etapa final y avanzó con la configuración y verificación de los sistemas que permitirán su puesta en funcionamiento. La obra, financiada íntegramente con fondos municipales, fue construida en un predio de ocho hectáreas ubicado al sur del Parque Industrial General Belgrano.
Los trabajos se concentraron en el sistema de monitoreo y control y en la revisión del centro de transformación compacto, celdas, inversores, tableros y strings, como se denomina a las conexiones que agrupan los paneles solares. También se incorporó tecnología para medir la captación de energía y calcular el rendimiento de la instalación.
En paralelo, continuaron el perfilado y la nivelación de las calles públicas e internas del predio. Además, se realizaron terminaciones en la sala de control y trabajos vinculados con el alumbrado público y el tablero de iluminación general.
Una planta compuesta por 10.400 paneles solares
El jefe de Gabinete municipal, Santiago Halle, indicó que restan los últimos trabajos antes de iniciar la producción. “Estamos ultimando los detalles para poner en funcionamiento el parque solar, que cuenta con 10.400 paneles y va a comenzar a producir energía limpia para la ciudad”, señaló.
El funcionario afirmó que la inversión podrá recuperarse mediante el ahorro generado por la producción energética. “Es una inversión que vuelve a Paraná y que, de acuerdo con la generación, estimamos recuperar en un plazo de entre ocho y diez años”, sostuvo.
El parque está integrado por 10.400 paneles solares bifaciales, instalados con una inclinación de 30 grados con el objetivo de favorecer su rendimiento durante todo el año. La generación proyectada será equivalente al consumo del sistema completo de alumbrado público LED de Paraná.
El impacto esperado en las cuentas municipales
Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la generación propia permitirá reducir los recursos destinados actualmente al consumo eléctrico del alumbrado. El proyecto fue financiado en su totalidad con fondos de la Municipalidad.
“Esta obra está financiada 100% con fondos municipales y va a significar un ahorro importantísimo de dinero para el Municipio”, destacó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
El funcionario agregó que “el Parque Fotovoltaico producirá energía sustentable y limpia, y generará lo equivalente al alumbrado público LED de toda la ciudad”. De esta manera, el objetivo es combinar generación renovable con una reducción del gasto energético municipal.
Una obra que había sido paralizada
El proyecto tuvo un recorrido atravesado por las dificultades económicas. La construcción había sido licitada durante 2023, pero posteriormente debió ser neutralizada ante la situación económica nacional.
A comienzos de 2025, el Municipio retomó las tareas y mantuvo la inversión necesaria para completar los trabajos pendientes. Desde entonces avanzaron la colocación de la infraestructura y las instalaciones necesarias para llegar a la actual etapa de configuración.
Con la construcción próxima a finalizar, Paraná apunta a convertirse, una vez concretada la puesta en marcha, en el primer municipio entrerriano en producir energías renovables a gran escala, según destacaron desde la administración local.
Un espacio para recibir a escuelas
Además de la producción energética, el proyecto contempla una dimensión educativa. El predio incorporará una sala de interpretación destinada a explicar el funcionamiento del parque y los procesos vinculados con la generación de energías renovables.
“La idea es que los ciudadanos puedan conocer el parque y que las escuelas de la ciudad tengan la posibilidad de venir y aprender sobre la generación de energía renovable”, explicó Halle.
El jefe de Gabinete también destacó la escala que tendrá la instalación y la participación de trabajadores municipales en su funcionamiento. “Será uno de los parques de mayor escala de la región administrado por equipos técnicos y profesionales municipales”, sostuvo.
Las pruebas antes de comenzar a generar energía
Superada la actual instancia de configuración y revisión, el siguiente paso consistirá en realizar pruebas y testeos integrales de todos los sistemas que componen la planta fotovoltaica.
Esos controles permitirán verificar el funcionamiento coordinado de paneles, inversores, tableros, conexiones y sistemas de monitoreo antes de avanzar con la puesta en marcha definitiva del complejo.
Con la finalización de esas tareas, el Municipio prevé incorporar una infraestructura propia para producir energía renovable durante todo el año. El objetivo central será generar un volumen equivalente a la demanda eléctrica del alumbrado público LED de Paraná y, al mismo tiempo, reducir el gasto energético de la administración municipal.