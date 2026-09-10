Vecino halló restos fósiles en zona oeste de la ciudad: confirmaron que pertenecen al antiguo mar paranaense

Un paseo cotidiano con sus dos perros terminó convirtiéndose en un hallazgo de valor patrimonial en la zona oeste de Paraná. José Luis encontró una pieza con restos fósiles mientras caminaba por un descampado y, tras consultar con especialistas, el Museo de Ciencias Naturales Antonio Serrano confirmó que pertenece al antiguo mar paranaense.

El vecino relató que todo ocurrió de manera casual en un terreno intervenido tiempo atrás por maquinaria pesada. “Caminando con mis perros en una zona cercana encontré esta piedra. Quería sacarle una conchilla y cuando fui a tirarla salió la piedra entera”, señaló.

“Me llamó la atención y empecé a consultar con algunas personas. Llegué a la conclusión de que eran restos fósiles de lo que alguna vez fue el mar paranaense”, agregó.

Un hallazgo protegido por ley

Tras comunicarse con el museo, José Luis recibió la confirmación de que la pieza posee valor científico y debe ser preservada. “Me informaron que está protegida por ley y que hay que registrarla y conservarla como tal”, indicó.

El hallazgo será entregado al Museo Antonio Serrano, donde quedará resguardado como parte del patrimonio geológico de Entre Ríos.

“La pieza va a ser exhibida en el museo como un hallazgo de la zona, un testigo geológico”, explicó.

El antiguo mar que cubrió Entre Ríos

El descubrimiento también vuelve a poner en primer plano la historia geológica de la provincia. Según la información brindada por el museo, estos restos corresponden a organismos marinos que habitaron la región hace millones de años. “Este tipo de hallazgos se debe a que hace algunos millones de años toda la zona de Entre Ríos estuvo bajo el mar”, comentó José Luis al transmitir la explicación recibida de los especialistas.

El vecino también recordó que la antigua fábrica de Cemento Portland funcionó en ese sector de la ciudad y extraía materiales de origen sedimentario para la producción de cemento. Sin embargo, aclaró que el fósil no fue trasladado desde otro lugar por la industria. “Está confirmado por la gente del museo que es un material natural de esta zona. No sabemos si proviene exactamente del terreno donde lo encontré, porque hubo movimientos de tierra y volquetes, pero que es de la ciudad no hay ninguna duda”, afirmó.

De acuerdo al Museo Provincial de Historia Natural, el mar paranaense, o mar entrerriense, fue un cuerpo marino subtropical que se formó en la mitad norte del Cono Sur de América del Sur durante una transgresión marina del Mioceno medio (15 MDA). Cubrió gran parte de la actual llanura chacopampeana, todo el centro, norte y este de la Argentina, sur de Uruguay y Brasil, oeste de Paraguay y este de Bolivia.

Ocurrió a raíz de una elevación del nivel marino que originó que el océano Atlántico se internara en las áreas continentales, avanzando desde el sudeste. Uno de los rasgos distintivos es su abundante y diversa malacofauna. Su estudio ha permitido conocer la evolución paleobiogeográfica que ha ocurrido, y su relación con la que actualmente habita en el litoral atlántico próximo.

Un paseo que terminó en un descubrimiento

José Luis aseguró que recorre ese descampado todas las tardes junto a Tommy y Coni, sus dos perros, sin imaginar que encontraría una evidencia de la historia natural entrerriana.

“Me di cuenta de que estaba ante algo raro, distinto, que no se ve todos los días”, expresó. Gracias a ese hallazgo fortuito, la pieza será estudiada y conservada por el Museo Antonio Serrano, donde contribuirá a documentar el pasado geológico de Paraná y de toda la provincia.