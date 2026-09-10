La inflación de agosto fue del 1,7% y acumuló un 33,5% interanual

La inflación de agosto fue del 1,7%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El dato representó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había alcanzado el 2,1%.

Con el resultado mensual, la variación de precios acumuló un incremento del 33,5% durante los últimos 12 meses. La cifra confirmó una moderación frente al registro del mes anterior.

El resultado se ubicó dentro de lo previsto y permitió que el indicador retomara el sendero descendente después de la aceleración observada durante julio.

Vivienda y educación encabezaron los aumentos

A nivel de las categorías, el IPC Núcleo aumentó un 1,8%, impulsado principalmente por las subas en alquileres de la vivienda y servicios culturales. Por su parte, los precios Regulados avanzaron un 2,2%, con incrementos en electricidad, gas, transporte público y cuotas de medicina prepaga.

Los productos Estacionales disminuyeron un 0,9%. La baja estuvo vinculada con los menores precios de los paquetes turísticos y las prendas de vestir, aunque fue parcialmente compensada por los aumentos en verduras, tubérculos, legumbres y frutas.

#DatoINDEC#IPC: la división con mayor variación mensual en agosto de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-0,6%)https://t.co/db4m3el7SM pic.twitter.com/kZRUEYPfng — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026

La división que registró el mayor incremento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 2,8%. En segundo lugar se ubicó Educación, con una suba del 2,5%.

En el otro extremo, las menores variaciones nacionales correspondieron a Recreación y cultura, que no registró cambios (0%), y Prendas de vestir y calzado, que descendió un 0,6%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia sobre la variación mensual en las distintas regiones. El comportamiento estuvo impulsado por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y pan y cereales.

El Gobierno destacó la desaceleración

La reducción del índice generó expectativas en el Gobierno nacional, que esperaba consolidar una tendencia a la baja durante la segunda parte del año.

#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,7% en agosto de 2026 con respecto a julio y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 21,3% en los primeros ocho meses del año. https://t.co/db4m3el7SM pic.twitter.com/oPUT6zJf4P — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026

El IPC de agosto mostró una diferencia de cuatro décimas frente al mes precedente. No obstante, el incremento interanual permaneció por encima del 30%, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el organismo estadístico.

El informe del INDEC volvió a colocar la evolución de los precios en el centro de la agenda económica, debido a su impacto sobre los ingresos, el consumo y el poder adquisitivo de los hogares.