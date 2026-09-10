Tras el reclamo del Central, los bancos mejoran las condiciones para refinanciar deudas

Los bancos comenzaron a profundizar sus estrategias para refinanciar préstamos en mora, en momentos en que el endeudamiento de los hogares ocupa un lugar creciente en la agenda financiera. Algunas entidades redujeron las tasas aplicadas a estas operaciones, mientras que el sector privado asegura que ya reestructuró alrededor de medio millón de créditos atrasados.

El movimiento se produjo luego de que el vicepresidente del Banco Central cuestionara el nivel de las tasas y reclamara una mayor participación de las entidades en la búsqueda de soluciones. “Las tasas son altas, inducen a la mora y resultan impagables”, señaló días atrás al referirse a la situación de los clientes endeudados.

Una de las primeras medidas concretas llegó desde Banco Nación, que esta semana redujo del 35% al 29% anual la tasa para refinanciar determinadas deudas. La entidad afirmó que la modificación busca disminuir el peso de las cuotas y facilitar que los usuarios puedan normalizar sus compromisos.

Cuánto puede bajar una cuota con la nueva tasa

Según el ejemplo difundido por el Nación, una deuda de $10 millones refinanciada a 60 meses pasa de una cuota estimada de $354.900 a otra de $317.400. La diferencia ronda los $37.500 mensuales, equivalente a una reducción del 10,6%.

La entidad informó además que desde comienzos de 2026 gestionó más de 109.000 refinanciaciones, que alcanzaron a unos 95.600 usuarios. La estrategia se suma a otras iniciativas que distintos bancos públicos comenzaron a implementar para contener el crecimiento de los atrasos.

Banco Ciudad, por ejemplo, cuenta con un programa de reestructuración que contempla deudas contraídas tanto con entidades públicas como privadas. El esquema establece tasas máximas del 35% anual y plazos que rondan los 24 meses, aunque desde la institución señalaron que cada situación se analiza de manera individual.

Qué alternativas ofrecen otras entidades

Banco Provincia también lanzó préstamos personales destinados a cancelar créditos con atrasos inferiores a 90 días. Para personas que perciben hasta cuatro salarios mínimos, la tasa anual informada es del 39%. En deudas de tarjetas de crédito, el interés puede llegar al 41%, con plazos de hasta cinco años.

Desde el sector privado prefieren no establecer públicamente una tasa única porque sostienen que las condiciones dependen de cada cliente. Francisco Gismondi, representante de ADEBA, aseguró ante el Congreso que los bancos ya refinanciaron “medio millón de créditos en mora”.

Gismondi sostuvo que las negociaciones pueden incluir distintos mecanismos. “Los bancos absorben costo económico: bajar la tasa, extender plazos, hacer una quita de capital o intereses”, explicó, y defendió la posibilidad de alcanzar soluciones mediante acuerdos directos entre las partes.

El llamado a los clientes con deudas

Datos elaborados por la consultora EcoGo sobre información oficial ubican a Banco Galicia como la entidad con mayor participación entre las reestructuraciones analizadas, con alrededor del 32%. Detrás aparecen Banco Provincia, Santander y Banco Nación.

Damián Wilson, representante de ABA, afirmó que algunas refinanciaciones se están realizando “a tasas muy bajas, más bajas de las que fueron otorgadas en el crédito original”. También señaló que uno de los obstáculos que encuentran las entidades es la dificultad para comunicarse con clientes que ya presentan atrasos: “No tengan miedo en atender al banco, los llama para ayudarlos a buscar una solución”.

El problema también alcanza a las empresas financieras digitales. La Cámara Argentina de Fintech indicó que unos 2,4 millones de clientes atraviesan alguna situación irregular, aunque afirmó que cerca del 90% ya recibió una propuesta de refinanciación, asistencia o reestructuración. En este escenario, bancos y fintech buscan extender plazos, reducir tasas o renegociar condiciones para recuperar créditos en mora y evitar que las deudas continúen deteriorándose.