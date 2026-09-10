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Paraná

Dos personas resultaron heridas tras choque entre auto y moto en Paraná

El siniestro ocurrió en Rondeau y Almirante Brown. Bomberos asistieron a los involucrados y dos personas lesionadas fueron derivadas al Hospital San Martín para atención.

10 de Septiembre de 2026
Accidente en Rondeau y Almirante Brown
Accidente en Rondeau y Almirante Brown Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

El siniestro ocurrió en Rondeau y Almirante Brown. Bomberos asistieron a los involucrados y dos personas lesionadas fueron derivadas al Hospital San Martín para atención.

En la noche de este miércoles se produjo un accidente de tránsito en la intersección de calle Rondeau y avenida Almirante Brown, en Paraná. Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital San Martín para recibir atención médica.

 

Tras conocerse el siniestro, una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió hasta el lugar para intervenir en la emergencia.

 

Al arribar, los bomberos brindaron asistencia a las personas involucradas y realizaron diferentes tareas destinadas a asegurar la zona y evitar nuevos riesgos mientras se desarrollaba el operativo.

Como consecuencia del accidente, dos personas resultaron lesionadas y necesitaron asistencia del personal sanitario que acudió al lugar.

 

Posteriormente, los heridos fueron trasladados hasta el Hospital San Martín a bordo de los móviles 04 y 05 del Servicio de Emergencias 107.

 

En el operativo trabajaron de manera conjunta integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná y personal del Servicio de Emergencias 107.

Temas:

Paraná accidente de tránsito Almirante Brown Calle Rondeau
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