Banfield eliminó por penales a Riestra y avanzó a semifinales de la Copa Argentina

Banfield eliminó a Riestra por 7-6 en los penales, luego del empate 1-1, y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. El Taladro espera al ganador de Racing-Boca y quedó a dos partidos del título y la clasificación a la Libertadores.
Banfield eliminó a Riestra por 7-6 en una extensa definición por penales, después de igualar 1-1 durante los 90 minutos, y consiguió el pasaje a las semifinales de la Copa Argentina. El equipo dirigido por Pedro Troglio ahora espera al vencedor del cruce entre Racing y Boca Juniors.
El partido, disputado en el estadio de Temperley, comenzó favorable para Deportivo Riestra. El Malevo logró quebrar la igualdad a los 44 minutos del primer tiempo por intermedio de Ángel Stringa, quien aprovechó un cabezazo de Antony Alonso dentro del área.
El extremo controló la pelota y sacó un remate desde las inmediaciones del área chica para vencer al arquero del Taladro. De esa manera, Riestra se marchó al descanso con la ventaja y obligó a Banfield a reaccionar durante la segunda mitad.
Banfield reaccionó con una gran definición
El conjunto de Troglio mostró otra actitud desde el comienzo del complemento y necesitó apenas cuatro minutos para conseguir el empate. Tomás Adoryán protagonizó una de las mejores acciones del encuentro para establecer el 1-1.
El futbolista de Banfield conectó una espectacular tijera a centímetros del área chica y venció al arquero Marino Arzamendia. El gol volvió a poner al Taladro en carrera y dejó completamente abierta la definición.
Sin nuevas emociones durante el resto del tiempo reglamentario, el encuentro terminó igualado y el primer semifinalista debió resolverse mediante los tiros desde el punto penal.
Diego Rodríguez, el héroe en los penales
En la definición apareció como figura el arquero Diego “Ruso” Rodríguez, quien se incorporó a Banfield después de su salida de Argentinos Juniors. El experimentado guardameta tuvo participación decisiva en la tanda.
Después de 13 penales convertidos de manera consecutiva, Rodríguez se hizo cargo de su propia ejecución y convirtió. Luego llegó el momento determinante de la serie.
En el séptimo turno de Riestra, el arquero contuvo el remate de Carlos Quintana y selló el 7-6 definitivo, que desató el festejo de Banfield y aseguró su clasificación entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina.
Banfield volvió a semifinales
El Taladro había iniciado su recorrido en esta edición del certamen con una goleada por 3-0 frente a Real Pilar, el 25 de marzo. A partir de allí, debió atravesar dos definiciones por penales antes de llegar a los cuartos de final.
Primero dejó en el camino a San Martín de Tucumán después de igualar 1-1 durante los 90 minutos. Posteriormente hizo lo propio frente a Ferrocarril Midland tras un empate 2-2.
Con la clasificación ante Riestra, Banfield alcanzó las semifinales de la Copa Argentina por segunda vez en su historia. Su anterior aparición en esta instancia había sido en 2022, cuando quedó eliminado frente a Talleres de Córdoba.