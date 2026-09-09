Organizan un festejo por el día del niño en Villa 351 y piden donaciones

Organizan un festejo por el Día del Niño en Villa 351, Paraná, y piden donaciones para poder brindar una tarde de juegos y una merienda a unos 170 chicos. La actividad solidaria se desarrollará este sábado 12 de septiembre, de 14:30 a 17.

Juan Bautista Pozzi y Nahir Núñez, integrantes del grupo responsable de la iniciativa, explicaron a Elonce que prepararán una chocolatada con tortas fritas y galletitas. También entregarán juguetes, golosinas y ropa recolectada mediante la campaña.

La celebración estaba prevista originalmente para agosto, pero debió postergarse debido a las condiciones meteorológicas. Finalmente, los voluntarios resolvieron organizarla durante septiembre y eligieron Villa 351 por la cantidad de familias que viven en el sector.

Una celebración para unos 170 niños

Pozzi contó que desde hace varios años participa en acciones solidarias en diferentes barrios de Paraná. En esta oportunidad, estimaron que entre 150 y 170 niños menores de 14 años asistirán a la actividad.

“Villa 351 es un barrio grande, que ha crecido y tiene muchísimos niños. Estamos con expectativas muy altas y queremos hacer un Día del Niño diferente para ellos”, expresó.

La propuesta incluirá juegos y un pelotero que fue cedido por una empresa del rubro. Los integrantes del grupo también invitaron a quienes deseen acercarse al barrio para colaborar durante las dos horas y media que durará el encuentro.

“Quien quiera acompañarnos puede hacerlo. Son dos horas de tiempo de calidad para cambiarle el día a alguien, especialmente a los niños”, sostuvo Pozzi.

Qué elementos se necesitan

Los organizadores indicaron que ya consiguieron los insumos necesarios para preparar la chocolatada, pero todavía requieren galletitas para completar la merienda y garantizar que alcance para todos.

También reciben juguetes, golosinas y otros obsequios. Los elementos pueden ser usados, siempre que se encuentren limpios, completos y en condiciones adecuadas para que los chicos puedan disfrutarlos.

“Nos hacen falta galletitas porque queremos que merienden todos los chicos y que alcance para todos. Mejor que sobre y no que falte”, señaló Núñez.

Pozzi agregó: “A veces tenemos juguetes que ya no usamos. Si están en buen estado, para otro niño pueden representar algo muy importante”.

Reciben ropa y calzado

La campaña también contempla la recolección de ropa y calzado para niños y familias de Villa 351. Una vez clasificados, los artículos serán organizados en bolsones para su posterior entrega.

Desde el grupo solicitaron que las prendas se encuentren limpias y en condiciones de uso. Pueden donarse remeras, pantalones, abrigos, calzado y otras piezas destinadas a diferentes edades.

“En años anteriores, además de brindar la merienda, armamos bolsones de ropa. Muchas veces tenemos prendas de más y hay familias que realmente las necesitan”, explicó Pozzi.

Dónde acercar las donaciones

Las colaboraciones se reciben en el gimnasio CIEP, ubicado en la intersección de avenida Ramírez y Barbagelata, en Paraná. El establecimiento permanece abierto de 6 a 23, lo que permite entregar los elementos durante gran parte del día.

Organizan un festejo por el día del niño en Villa 351 y piden donaciones

Quienes no puedan acercarse o necesiten coordinar la entrega deberán comunicarse al teléfono 3435 122004. Los organizadores responderán los mensajes y coordinarán el retiro cuando resulte necesario.

“Agradecemos a quienes apuestan por ayudar y por cambiarles el día a los pequeños. Cualquier aporte, por más pequeño que parezca, sirve”, concluyó Pozzi.