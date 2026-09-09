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Un histórico jardín de Paraná organiza un viaje para afrontar gastos de mantenimiento

La institución de Paraná, que está próxima a cumplir 108 años y recibe a 100 niños aproximadamente, lanzó una propuesta turística de tres días y dos noches. Lo recaudado permitirá afrontar refacciones y otros gastos del establecimiento.

9 de Septiembre de 2026
Amparo Maternal organiza un viaje para recaudar fondos.
Amparo Maternal organiza un viaje para recaudar fondos. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La institución de Paraná, que está próxima a cumplir 108 años y recibe a 100 niños aproximadamente, lanzó una propuesta turística de tres días y dos noches. Lo recaudado permitirá afrontar refacciones y otros gastos del establecimiento.

El viaje solidario del Jardín Amparo Maternal es una de las iniciativas impulsadas para recaudar fondos destinados al sostenimiento del histórico jardín de Paraná. La propuesta tendrá como destino Buenos Aires y se realizará a partir del 12 de noviembre, con tres días y dos noches y diferentes excursiones incluidas.

 

Cinthia Colliaud, la directora de la institución, explicó a Elonce que el Amparo Maternal está próximo a cumplir 108 años y actualmente recibe a casi 100 niños. "Es una institución socioeducativa, de cuota cero. Vienen muchas familias y también niños del Copnaf", destacó.

 

Cinthia Colliaud, la directora del Jard&iacute;n Amparo Maternal (Elonce)
Cinthia Colliaud, la directora del Jardín Amparo Maternal (Elonce)

 

El jardín funciona en calle 25 de Junio 320 y brinda, además de su propuesta pedagógica, desayuno y educación física, entre otras actividades. Al tratarse de una institución sin cuota, la comisión directiva desarrolla durante todo el año diferentes acciones para obtener recursos.

 

 

Un viaje para colaborar con el jardín

 

"Están organizando un viaje y también una venta de alfajores para recaudar fondos y resolver un montón de situaciones que tienen que ver con lo edilicio o con otras cuestiones que van surgiendo", explicó Colliaud. Si bien el establecimiento recibe los subsidios correspondientes, señaló que existen otros gastos que no logran cubrirse.

 

Además, la antigüedad del inmueble obliga a realizar tareas permanentes de mantenimiento. "Al ser una casa con muchos años, son permanentes las refacciones", indicó la docente.

 

El viaje tiene un valor de $550.000 por persona, mientras que para jubilados cuesta $530.000. Para reservar un lugar se requiere una seña de $200.000 y el saldo podrá abonarse hasta fines de octubre.

 

 

Qué incluye el viaje a Buenos Aires

 

La salida será el 12 de noviembre alrededor de las 23:30 horas y el arribo a Buenos Aires está previsto para la mañana siguiente. El paquete incluye traslado, alojamiento durante dos noches en un hotel tres estrellas cercano al Obelisco y desayuno.

 

También contempla excursiones a Campanopolis, con entrada incluida, Colonia del Sacramento y un city tour por la Ciudad de Buenos Aires. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de octubre.

 

Además, quienes quieran colaborar directamente con el Jardín Amparo Maternal pueden asociarse a la institución. La cuota tiene un valor anual de $60.000 y puede abonarse en cuotas. En octubre, además, comenzarán las inscripciones para las familias interesadas en la propuesta educativa del jardín.

 

El jardín Amparo Maternal organiza un viaje para recaudar fondos

 

Temas:

Ciudad de Buenos Aires viaje Jardín Amparo Maternal Paraná
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